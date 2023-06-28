台北市永瀚獅子會 王匯豐會長熱心在公益

王匯豐會長表示:永瀚獅子會宗旨是，友誼至上，服務為先，熱心奉獻，互助互信，言行一致，盡心盡力，效忠國家，獻身社會，關懷疾苦，扶弱濟困，人溺己溺，樂於助人

匯豐也感恩學士院，在今年也授証，對企業奉獻給我榮譽策略博士，是我生命中的一個宗旨，它體現了我們對他人和世界的感激之情，2023年是一個情懷之年，美國跨境電商Viiva在疫情持續蔓延國際時，操盤手的我，寫下10億的國際業績日本，美國，東南亞須要AI電商，當我們懷著感恩的心態，願意奉獻我們的時間、精力和資源，我們能夠造福他人，同時也提升了自己的價值。

感恩奉獻的力量是無限的，當我們把關懷和關心帶給他人時，我們不僅能夠幫助他們解決問題和困難，更能夠給予他們希望和力量，通過奉獻，我們能夠建立起更加和諧、溫暖和互助的社會關係，共同創造一個更美好的世界。

感恩奉獻的重要性，在於它將我們從自我中心解放出來，讓我們更關注他人的需要和利益，通過奉獻，我們能夠超越個人的利益，為社會福祉和共同的目標而努力，我們的奉獻可以是時間的奉獻，可以是專業的奉獻，也可以是關懷和愛心的奉獻，每一種都能夠對他人產生積極的影響。

讓我們牢記感恩奉獻的宗旨，將它融入生活的方方面面，無論是家庭、工作還是社區，我們都能夠找到奉獻的機會，用一顆感恩的心，去關愛他人、幫助他人、支持他人，我們將為自己和他人帶來無盡的喜悅和滿足感。

讓我們共同守護感恩奉獻的價值，讓它成為我們生命中最美麗的旋律，通過我們的奉獻，我們將繼續傳遞愛與溫暖，為這個世界帶來希望與改變。