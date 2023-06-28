臺南市政府攜手港務公司合作辦理招商說明會

為行銷宣傳臺南投資環境優勢、安平港未來發展與推廣通關服務，市府經發局6月28日於福爾摩沙遊艇酒店，舉辦「投資臺南 展翅蓬勃」招商說明會暨企業永續交流活動，本次活動臺南市長黃偉哲、臺灣港務公司高雄港務分公司王錦榮總經理親自出席致詞，並由經發局、安平港營運處及關務署高雄關嘉南分關等單位進行簡報交流，吸引了近百家廠商參與，現場交流相當熱絡。

臺南市長黃偉哲親臨現場致詞。圖/臺南市政府經發局

臺南市長黃偉哲表示，提升安平港國際能見度無疑是為城市挹注發展能量的重要動能之一，盼透過港市緊密合作，持續提供航商最優質的國際港埠及水岸觀光遊憩環境，吸引更多物流、觀光產業進駐，並協助業者善加運用安平港通關服務，朝觀光水岸自貿港口雙軸穩健並進，提升產業競爭力。

臺灣港務公司高雄港務分公司王錦榮總經理表示，感謝關務署高雄關去(111)年於安平港新設了非常重要且關鍵的通關服務，將可大幅縮減貨物在高雄港等待通關的時間，對大台南地區的業者而言是一大利多。大臺南地區產業多元，產業聚落供應鏈完整，使得海上貨櫃 (物)運輸及物流需求日益迫切，期望透過與市府、關務署高雄關、台南進出口公會等多管道的鍵結合作，能協助在地業者降低生產成本，提升MIT產品在國際之競爭力，安平港未來更可望以穩定的貨源，朝建立近洋定期航線努力，有效提升嘉南地區貨物的海運量能。

招商說明會吸引近百家廠商參與。圖/臺南市政府經發局

經發局林榮川局長指出，安平港的興盛發展除為產業注入活水，同時也帶動港灣周邊商業、觀光產業的繁榮，市府與港務公司近年來積極合作推動安平港北觀光開發及南自貿招商，並已建立良好的合作溝通管道，期能透過相關交流活動促成有意願進駐安平港之潛在業者成為港區事業或與現有港區事業進行策略合作，強化相關產業鏈結合，促進經濟發展。

安平港北觀光南自貿發展備受地方期待及攸關城市競爭力，本次招商說明會除讓南部業者更瞭解本市投資環境以及安平港自貿區營運利基與競爭優勢，同時也為有意願進駐的業者整合港務、關務及港政資訊並提供單一服務窗口服務，竭誠歡迎優質企業到臺南投資，共創產業雙贏局面。市府未來將持續透過港市合作、整合資源推動城市與港埠間隙的縫合，創造城市發展新契機。