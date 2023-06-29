第三屆FST學生方程式7/18台中麗寶登場！ 裕隆集團鼓勵學生夢想啟航

校園最高技術難度的工程設計比賽「第三屆FST學生方程式」7月18日將在臺中麗寶卡丁賽道上舉行，這是一場頂尖的學生賽車盛事，匯集全國優秀的學生車隊，來自台大、陽明交大、成大、台科大、北科大、屏科大共六組學生車隊蓄勢待發，將帶來自己設計的方程式賽車，在賽道上彼此較勁車輛設計能力，讓第三屆賽事更加精彩！

來自不同學校的學生，將駕駛他們自己從無到有打造的賽車，向觀眾展現他們對科技和工程的熱情。比賽不僅考驗技術能力和團隊合作，更突破自我。學生賽車隊在臺灣發展實屬不易，除了需要技術指導，更需大量社會與產業的支持，學生要花費大量時間去取得合適的零組件，中後期更須面臨經驗傳承的問題，以便將經驗值延續。

北科賽車隊直線加速測試預備。圖／臺灣學生方程式賽車協會提供

今年賽方與嚴慶齡工業發展基金會、裕隆相關企業、工豐企業及天河教育基金會等多家產業合作，欲透過比賽激發台灣年輕學子對科技和工程的熱情，讓薪火得以傳承。

7月18日比賽開幕式，開放民眾免費入場。 開幕儀式後，賽方安排了產業分享會，邀請到 MIH 開放電動車平台鄭顯聰執行長及裕隆集團 主管和年輕學子交流。

當天賽車場將有多家廠商擺攤，也有適合大人小孩的RPG闖關活動，完成指定項目有機會獲得精美好禮。場邊也邀請到今年度新一代設計展中獲獎的成大工業設計學系FILO新型態共享輕型載具開發團隊，展出1：1實車模型，供大家參觀體驗。

此外，民眾可以看到NISSAN「不用充電的電動車」X-TRAIL e-POWER和小型跨界休旅銷售冠軍KICKS、eMOVING旗下數款電動機車、中華菱利電動車E300及鴻華先進Model C展示。賽方亦安排鴻華Model T電動巴士作為接駁車，方便民眾往返台中高鐵站和麗寶賽車場。

鴻華先進電動巴士Model T。 圖／臺灣學生方程式賽車協會提供

第三屆賽事延長為三日，開放民眾於十八日入場觀賽。賽事方面，學生車隊仍須通過重重的車輛安檢測試，方能參加動態項目比賽。可以期待的是，今年耐久賽項目 (Endurance) 開放兩個通過安檢的車隊同時上場，有機會看到兩隊賽車相互競逐的畫面。

第二屆北科進行車輛安檢。圖／臺灣學生方程式賽車協會提供 第二屆台科大進行車輛傾斜測試。圖／臺灣學生方程式賽車協會提供

【活動資訊】

地址：臺中麗寶國際賽車場

門票：免費入場

開放時間：7月18日 早上9:00 ~下午5:00

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賽事回顧