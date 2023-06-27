翔園文旅首次舉辦「飛翔之丘‧假日市集」揪親子同樂

「飛翔之丘‧親子航空教育假日市集園遊會」現場將展示漢翔文創F16(180CM)模型，及經國號戰機巨型紙飛機模型與獨家紀念款飛行夾克。圖／許俊揚

漢翔航空公司國內第一個100%控股的子公司「翔園文旅」，為推廣航太科學教育，將於2023年7月1日起至9月3日止，每周六、日下午3點至晚上8點舉辦「飛翔之丘‧親子航空教育假日市集園遊會」 ，提供台中市兒童和父母一次同遊共學的機會。該市集除了有精彩的舞台演出、各式好吃好玩的攤位之外，還有航太教育紙飛機教學以及DIY手作「飛得很遠紙飛機」，提供親臨市集的民眾味覺、視覺、聽覺的獨特氛圍及享受。

翔園文旅董事長王振興介紹運用園區修剪後的樹材和飛機製程餘廢料或汰換零件，創造出令人驚豔且深具文藝氣息與環保意識的地景裝置公共藝術作品。圖／許俊揚

翔園文旅園區內有高聳參天松木林、青翠陽光草坪、航空教育體驗營及親子航空小樂園，是台中休閒旅遊打卡新據點。翔園文旅總經理吳經文表示，希望透過飛翔之丘市集園遊會，讓各方文創達人們在此發揮所長，展現並提升航太教育特色及各方美食手藝。本次市集極力邀請美食餐車團隊「素食小夜市‧素食餐車霸主」及「澳斯餐車‧餐車界王者」等深受民眾喜愛的傳統小吃。 除此之 外，更邀請東海牧場冰淇淋及沙鹿在地冰地瓜農產品一起擺設攤位，以及魔術表演與美麗街頭藝人載歌載舞擔任開場炒熱氣氛，表演肚皮歌舞，活力滿滿；並邀請飛桌魔術表演與接力演唱，讓民眾在悠悠的樂聲中與各類文創達人們開心交流。

翔園文旅行銷暨文創發展部總監鄂尚品介紹巨型紙飛機模型。圖／許俊揚

翔園文旅本次市集更規劃童趣樂園市集讓家長與孩子同樂，現場更展示漢翔文創F16(180CM)模型，及經國號戰機巨型紙飛機模型與獨家紀念款飛行夾克，帥氣度破表，值得收藏與自用，就是要讓國軍航空迷們滿載而歸。翔園文旅更與台中市花藝設計協會合作，運用園區修剪後的樹材和飛機製程餘廢料或汰換零件，透過數十位花藝老師的巧思，創造出令人驚豔且深具文藝氣息與環保意識的12組地景裝置公共藝術作品，同時讓大眾認識難得一見的飛機零件等素材。

「飛翔之丘‧親子航空教育假日市集園遊會」將在有高聳參天松木林的翔園文旅園區內舉辦。圖／翔園文旅提供

除此之外，凡親臨市集者，即可參加「打卡送紙飛機」活動，以及多樣親子DIY體驗活動，可挑選喜歡的活動與孩子同樂學習，增進親子互動機會建立共同回憶。

翔園文旅園區景觀。圖／翔園文旅提供

翔園文旅「飛翔之丘‧假日市集」資訊

活動日期: 2023年7月1日至9月3日，每周六、日15:00-20:00舉行(8月5、6日暫停舉行)

地址：台中市沙鹿區忠貞路20巷176號

網址：www.ahy.com.tw

洽詢電話：(04)26154519