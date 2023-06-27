翔園文旅首次舉辦「飛翔之丘‧假日市集」揪親子同樂
漢翔航空公司國內第一個100%控股的子公司「翔園文旅」，為推廣航太科學教育，將於2023年7月1日起至9月3日止，每周六、日下午3點至晚上8點舉辦「飛翔之丘‧親子航空教育假日市集園遊會」 ，提供台中市兒童和父母一次同遊共學的機會。該市集除了有精彩的舞台演出、各式好吃好玩的攤位之外，還有航太教育紙飛機教學以及DIY手作「飛得很遠紙飛機」，提供親臨市集的民眾味覺、視覺、聽覺的獨特氛圍及享受。
翔園文旅園區內有高聳參天松木林、青翠陽光草坪、航空教育體驗營及親子航空小樂園，是台中休閒旅遊打卡新據點。翔園文旅總經理吳經文表示，希望透過飛翔之丘市集園遊會，讓各方文創達人們在此發揮所長，展現並提升航太教育特色及各方美食手藝。本次市集極力邀請美食餐車團隊「素食小夜市‧素食餐車霸主」及「澳斯餐車‧餐車界王者」等深受民眾喜愛的傳統小吃。 除此之 外，更邀請東海牧場冰淇淋及沙鹿在地冰地瓜農產品一起擺設攤位，以及魔術表演與美麗街頭藝人載歌載舞擔任開場炒熱氣氛，表演肚皮歌舞，活力滿滿；並邀請飛桌魔術表演與接力演唱，讓民眾在悠悠的樂聲中與各類文創達人們開心交流。
翔園文旅本次市集更規劃童趣樂園市集讓家長與孩子同樂，現場更展示漢翔文創F16(180CM)模型，及經國號戰機巨型紙飛機模型與獨家紀念款飛行夾克，帥氣度破表，值得收藏與自用，就是要讓國軍航空迷們滿載而歸。翔園文旅更與台中市花藝設計協會合作，運用園區修剪後的樹材和飛機製程餘廢料或汰換零件，透過數十位花藝老師的巧思，創造出令人驚豔且深具文藝氣息與環保意識的12組地景裝置公共藝術作品，同時讓大眾認識難得一見的飛機零件等素材。
除此之外，凡親臨市集者，即可參加「打卡送紙飛機」活動，以及多樣親子DIY體驗活動，可挑選喜歡的活動與孩子同樂學習，增進親子互動機會建立共同回憶。
翔園文旅「飛翔之丘‧假日市集」資訊
活動日期: 2023年7月1日至9月3日，每周六、日15:00-20:00舉行(8月5、6日暫停舉行)
地址：台中市沙鹿區忠貞路20巷176號
洽詢電話：(04)26154519