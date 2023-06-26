台灣玻璃博物館聯合樂團公益演出

台明將企業公司關係企業臺灣玻璃博物館，邀請台灣護聖宮薩克斯風樂團及台中市飛鴿薩克斯風樂團，及金手獎樂團、名師劉宏洲聯合樂團，於25日在臺灣玻璃博物館聯合演出，引起前來旅遊的遊客，坐無虛席及紛紛駐足聆聽，露出賞心悅目的心情， 薩音 引發起客戶的共鳴，除了獲得響亮的掌聲，遊客並捐出千元大鈔投入打賞箱，打賞金首次創歷史高（全數捐公益圑體），給予演奏者非常大的鼓勵。





台灣玻璃博物館董事長林肇睢。圖／蔡榮昌。

台灣玻璃博物館董事長林肇睢表示，端午節到來，台灣玻璃廟為慶祝十週年，及配合彰化縣政府遊客倍增計畫，廣邀中部地區公益慈善團體，於22至25日在玻璃廟慶端午演出，首創「八仙過海」，及搭配多項公益活動。25日是最後一天，邀請台灣護聖宮薩克斯風樂團及台中市飛鴿薩克斯風樂團，及金手獎樂團、名師劉宏洲等聯合樂團演出，與神共舞慶端陽活動，為感謝演出老師的辛勞，贈送台明將公司最新產品：不倒翁玻璃杯一組，給演出的每一位老師。

薩克斯風樂聯合大團長張耿彰（眾程機械總經理）表示，為了增進台灣護聖宮薩克斯風樂團與台中市飛鴿薩克斯風樂團，金手獎樂圑，圑與圑之間的默契，及技能交流，互相觀摩外，特別台中市進出口公會理事長劉宏洲一起演出，為瑞午活動增加賞心悅目的活動，讓觀高高興興來，快快樂樂的回家。

金手獎樂團謝滿玉、大團長張耿彰，二位司儀全力鼓吹下，打動觀眾的心，紛紛打賞金像雪花般紛紛投入，超過$7850首次創新紀錄。謝滿玉首次加入聯合樂圑，除了發揮薩克斯風的演出才能，還展現司儀的強而有力的說服力與技巧，增進圑員的和諧，此次打賞打金的創新高的最大功臣。大團長張耿彰特別強調，在台灣玻璃博物館老師們的演出純屬公益，民眾所有捐出的打賞金，全部轉捐台灣護聖宮媽祖廟，等同協助遊客捐台灣護聖宮媽祖廟，也增加本團的榮耀。



聯合樂團致贈 打賞者 熱騰騰咖啡。圖／蔡榮昌。

為了讓打賞金者受到尊崇，夫人們與圑員自動鼓起勇氣，代表樂圑向打賞者致一杯咖啡（金手獎樂團長林釗宏提供咖啡），及香蕉等食品，致上由衷的謝意。為聯合樂團的夫人們，與樂團一起參與來，不僅當樂團觀眾，更是樂團的左右手，在投入打賞金者給予贈送食物的熱情的服務，增加彼此與客戶的互動，在認知與談論中與觀眾的融洽氣氛。