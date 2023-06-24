海大攜手北竿鄉「馬祖大坵暗空之夜-星漩」8月登場

國立臺灣海洋大學攜手再度攜手連江縣北竿鄉，將於2023年8月19日至21日共同舉辦「馬祖大坵暗空之夜」。繼2020「動靜」、2022「初心」，2023大坵暗空之夜主題為「星漩」，邀請各界愛好星空與大自然的好友，一同感受馬祖的無垠星空、享受大自然的音樂饗宴。在累積逾千造訪大坵人次的基礎上，進一步打響「大坵暗空之夜」品牌知名度。

大坵暗空之夜是全年度唯一開放夜間登大坵島的期間，讓民眾白天可以登島賞梅花鹿，夜間欣賞每年不同主題的表演活動。今年配合「星漩」主題，將以東方「弦」樂代表古箏與西方「弦」樂代表大提琴作為活動主軸。邀請台北正心箏樂團、大提琴家海大張正傑教授、呂冠葶鋼琴伴奏、翁若珮次女高音、以及曾經在馬管處服役的立方體藝術表演者小冰，帶領訪客認識暗空精神，感受「減光」的重要性，主動找回生活中的自然光。

大坵暗空之夜將帶領訪客導覽星空。圖/海大提供

國立臺灣海洋大學自108年於馬祖成立校區，積極融入地方事務，促進學校與當地居民互動交流，秉持「地方創生」精神，帶動地方共好、共榮。透過地方創生人才的培育，凸顯大坵具備生態保育、天文觀星、暗空旅遊等多項優勢的低光害環境。為將大坵獨特的島嶼條件推向國際，台灣暗空協會及與地方政府持續積極爭取國際暗天協會(International Dark-Sky Association,IDA)認證大坵島為「暗空島嶼（Dark Sky Island）」外，海大也透過大坵暗空之夜的推動，以永續發展目標為基礎，深化北竿「大坵暗空之夜」品牌知名度並與國際鏈結。

大坵暗空之夜地景佈置。圖/海大提供

本次大坵暗空之夜「馬祖大坵暗空之夜-星漩」，由連江縣交通旅遊局、交通部觀光局馬祖國家風景區管理處指導，北竿鄉公所主辦，並由國立臺灣海洋大學執行策劃，結合星漾海景民宿售票與協助旅客北竿橋仔碼頭與大坵島交通船之接駁，集結海大馬祖校區師生與地方青年力量共同推動大坵暗空之夜。期待暗空之夜的獨特活動，帶領民眾沐浴在大坵的自然的環境，靜靜的看著星空、欣賞以「星漩」為主題的精彩演出。

✦活動資訊 ✦

08/19(六，貴賓暨居民保留場)、8/20(日)、08/21(一)

✦活動票價 NT. 800 (包含船票、活動與保險)，7/20前購票享早鳥價NT. 600

✦購票網址：https://reurl.cc/LA1rL7

✦活動粉絲專頁：https://www.facebook.com/Daqiudarksky