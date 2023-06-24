客委會「第二屆浪漫台三線藝術季」盛大展開

今夏就在台三線遇見花啦嗶啵

浪漫台三線藝術季，是一場橫跨台北、桃園、新竹、苗栗、台中5個縣市、串連眾多客庄、全長150公里的原、客、閩文化大地藝術季，是一個以客家文化復興為核心的社會運動，更是最浪漫、最有味道的鄉間旅行。「第 2 屆浪漫台三線藝術季」，於 2023 年 6 月 24 日至 8 月 27 日盛大展開，歡迎民眾前往觀賞。

浪漫台三線藝術季承載著客家小鎮奔放的能量與文化多元聲量，把經典與傳 統轉化昇華，結合現代創作與平台力量，藉由藝術計劃、設計導入與飲食文化等三大領域跨界迸發新視界，讓大眾看見客家文化的多元詮釋。今夏就在台三線遇見花啦嗶啵吧！(客語話:意涵繽紛多彩)

位於關西太和宮的「關西放空總署」透過實體裝置與線上導覽的互動體驗，邀請參觀者一起放空，找回生活的樂趣與定位。圖/主辦單位提供

位於關西太和宮的「關西放空總署」透過實體裝置與線上導覽的互動體驗，用全新的角度思考城市與生活價值，在風光明媚、生活愜意的關西鎮，一起空空，找回生活的樂趣與定位。我們整合在地觀光資源、賦予閒置空間新生命，以「放空」為主題，透過放空體驗獲得換然一新的身心。

到關西仙草博物館除了可以品嚐到許多以仙草為特色的美食，手工仙草DIY也是遊客必體驗的人氣活動。圖/主辦單位提供

新竹的九降風成就了在地美食，除了米粉、柿餅再來就是仙草！關西仙草博物館可以品嚐到許多以仙草為特色的美食，有仙草汁、仙草膠專、仙草雞湯味道獨特，讓人感受到不一樣的風味。手工仙草DIY也是一項特別的活動，熬煮四小時的仙草汁放冷後加上蒟蒻攪拌即放在隔水加熱區不到一會的功夫就變成了仙草凍這種採健康，無勾芡、無澱粉的方式製作仙草產品，吃起來格外放心、安心。羅屋書院前方，上南片鳳山溪畔有著「再見南片亭」形塑新的客家風景，從永續與文化兩個層面著手，致力將竹材推廣給更多專業者識與觸，期盼重塑臺灣竹文化的DNA。

三坑自然生態公園邀請日本藝術家西田秀展出「脆弱之椅」，水面上的椅子無聲地暗示著一處人類無法進入的領域的存在。圖/主辦單位提供

七沁工作室是一家位於老街的老房子，透過藝術家改造的空間，空間內的各種裝飾別具特色。出生於澳洲伯斯的馬來西亞客家裔藝術家，她的創作常以裝置藝術和園藝的形式探討文化認同中的流離與重建。關西宋宅展示著菲律賓藝術家以碧瑤市為創作基地，創作類型涵蓋繪畫、雕塑和裝置藝術，探索當代菲律賓社會的社會政治問題。