災害疫情攏麥來 防災減災保平安

端午連假臺南市全民國防教育協會偕同台南市消防局鹽水分隊舉辦「國防教育來體驗，防災減災保平安」 活動，現場湧入許多民眾熱烈參與，大人、小孩玩得不亦樂乎。

臺南市全民國防教育協會蔡文凱總幹事提到，近年來全民國防教育如火如荼的推動，協會迄今已辦理多次的體驗宣導活動。此次由蘇豐裕理事長的規劃，在賴惠員立法委員及中華民國全民國防教育協會理事長廖英熙先生的全力支持，才能與鹽水消防分隊共同合辦這麼有意義的活動。

消防局鹽水分隊唐昱峯分隊長表示為讓民眾們學習防災減災知識及認識消防、及國軍各項裝備展示，進一步了解如何守護及保衛生命財產安全。而適逢端午連假在分隊辦理活動，也邀請同仁眷屬一同參與。希望透過親子活動，凝聚情感在工作與家庭間取得平衡。

本次活動於室外除防災宣導、救災裝備展示、空氣槍射擊體驗外，國軍陸軍四支部及137旅也參與設攤國軍人才招募及武器裝備展示。在室內則有反毒宣導及防蚊精油DIY。活動豐富且多元。半天的活動在動、靜態完美的安排下，參與的民眾大呼過癮相當踴躍參與，也感受到臺南市全民國防教育協會和鹽水消防分隊的用心。期許政府及民間團體持續推動全民國防教育讓民眾建立應有防衛動員意識，相信這也是最廉價且高效益的國防投資。