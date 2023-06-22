吉田開發建設17日舉辦公益日活動 全台分公司500位同仁齊心響應公益

熱心公益的吉田開發建設，6月17日舉辦「吉田全省公益日」活動，全台23家分公司同步舉辦各項公益活動。每年六月份在全省串聯響應辦理捐血、淨灘、育幼院參訪及全省500位同事愛心齊發，回饋當地。

板橋總公司十個團隊於板橋捐血站公益獻愛心。圖／業者提供

府中捐血中心公益活動。圖／業者提供

6月公益月活動板橋總公司十個團隊及土城分公司於(台北捐血中心板橋捐血站、府中捐血中心二處)(莒光商圈代用餐)，桃園分公司(捐血站及桃園慈護宮派贈粽子)、羅東分公司(宜蘭捐血站)、新竹分公司(南寮魚鱗天梯淨灘)、宜蘭分公司(永鎮海邊淨灘)、花蓮(北濱海灘淨灘)、南北高雄二家分公司(高雄旗津淨灘)、臺中分公司(臺中育幼院)、臺南分公司(龍崎教養院)、臺南分公司及府城分公司(六龜山地育幼院)、楠梓分公司與長谷世貿分公司(美濃高媽媽狗園)、高雄博愛分公司(財團法人高雄市私立小天使家園)、屏東分公司(屏東球路掃街)、銷售團隊媒合新北勢二重國中與福營國中棒球隊與璟御生技(捐贈御金膏300組)及(基隆市府魚苗放流活動)。

臺南龍崎教養院辦理公益活動。圖／業者提供

全省吉田開發建設公益日動起來，有意義的活動吉田開發建設將以永續經營方式回饋社會，多一點愛心，全省吉田家人持續做長久的企業文化。

新竹分公司於南寮魚鱗天梯淨灘。圖／業者提供

吉田開發建設公司執行長李仲泰表示，感謝全省家人對社會做一份有價值的公益活動，無論出錢出力都是代表個人一個善心，在吉田的家人就是有付出有關懷的，感謝大家的活動參與。

吉田開發建設臺南分公司及府城分公司辦理六龜山地育幼院公益愛心活動。圖／業者提供

吉田開發建設公司總經理王得賢表示，吉田公益日得來不易，吉田全省團隊用心付出，讓社會看到我們的動力，可以影響大家一起來做公益，也是對社會一種責任及關懷，對的事我們一起努力。