吉田開發建設17日舉辦公益日活動 全台分公司500位同仁齊心響應公益
熱心公益的吉田開發建設，6月17日舉辦「吉田全省公益日」活動，全台23家分公司同步舉辦各項公益活動。每年六月份在全省串聯響應辦理捐血、淨灘、育幼院參訪及全省500位同事愛心齊發，回饋當地。
6月公益月活動板橋總公司十個團隊及土城分公司於(台北捐血中心板橋捐血站、府中捐血中心二處)(莒光商圈代用餐)，桃園分公司(捐血站及桃園慈護宮派贈粽子)、羅東分公司(宜蘭捐血站)、新竹分公司(南寮魚鱗天梯淨灘)、宜蘭分公司(永鎮海邊淨灘)、花蓮(北濱海灘淨灘)、南北高雄二家分公司(高雄旗津淨灘)、臺中分公司(臺中育幼院)、臺南分公司(龍崎教養院)、臺南分公司及府城分公司(六龜山地育幼院)、楠梓分公司與長谷世貿分公司(美濃高媽媽狗園)、高雄博愛分公司(財團法人高雄市私立小天使家園)、屏東分公司(屏東球路掃街)、銷售團隊媒合新北勢二重國中與福營國中棒球隊與璟御生技(捐贈御金膏300組)及(基隆市府魚苗放流活動)。
全省吉田開發建設公益日動起來，有意義的活動吉田開發建設將以永續經營方式回饋社會，多一點愛心，全省吉田家人持續做長久的企業文化。
吉田開發建設公司執行長李仲泰表示，感謝全省家人對社會做一份有價值的公益活動，無論出錢出力都是代表個人一個善心，在吉田的家人就是有付出有關懷的，感謝大家的活動參與。
吉田開發建設公司總經理王得賢表示，吉田公益日得來不易，吉田全省團隊用心付出，讓社會看到我們的動力，可以影響大家一起來做公益，也是對社會一種責任及關懷，對的事我們一起努力。