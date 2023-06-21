陽明海運致力保護海洋生態環境

6月8日為「世界海洋日」，陽明海運呼應聯合國SDG 14保護及維護海洋資源之目標，長期參與美國國家海洋暨大氣管理局(NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration)所主導保護藍鯨船舶減速計畫(Protecting Blue Whales & Blue Skies Program) ，於南加州及舊金山灣海域自主性減速至10節以下，還給藍鯨、座頭鯨和長鬚鯨等大型海洋生物安全的生存環境，積極保護棲地的自主性減速措施連年獲獎，2022年度實績並獲頒最高殊榮藍寶石獎；同時陽明海運自有船舶配有岸電系統等多項環保設備，船舶於靠港時可改以岸電系統供電，亦自2014年起連續獲得溫哥華港務局所推動的環境保護計畫(EcoAction Program) Blue Circle Awards肯定，顯現陽明海運對海洋生態及地球環境的重視及承諾。

陽明海運員工參與海洋環境教育課程。圖/業者提供

陽明海運積極落實永續策略，因應減排之要求，營運船舶透過船體優化、環保新船布建與智慧化監控系統引進等措施，碳排放強度相較2008年減少57.38%，大幅超前國際海事組織IMO 2030年降低40%目標，亦於近期榮獲歐洲航運資訊平台Xeneta及Searoutes機構評比為減排表現成績名列前茅航商；此外，陽明海運亦進一步呼應生物多樣性挑戰，自2023年起與國立海洋科技博物館合作「珊瑚海復育計畫」，共同投入珊瑚復育行動，贊助海科館潮境海洋中心建置珊瑚復育專區，做為珊瑚復移植的重要基地，未來將進行珊瑚野外移植試驗，以強化海洋對於氣候變遷的韌性。同時也深化員工環境意識，提供參與ESG活動公假以鼓勵員工參與珊瑚保育及復育為主題的環境教育訓練課程，除了進一步認識海洋生態，在講師的帶領之下，員工更實際參與園藝型珊瑚繁殖培育，將珊瑚苗固定在基座上以進行無性繁殖，期許未來能將珊瑚移植回海洋，恢復海洋生產力並提高生物多樣性。

陽明海運在營運活動積極減緩對環境造成之影響，並藉由活動凝聚員工共識與發揮企業力量，共同關心海洋生態與地球環境，期能邁向共榮永續未來。