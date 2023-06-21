徜徉宗博館「山海天人」特展 超現實場景如詩如夢

位於新北市永和區的世界宗教博物館，6月21日起推出年度大展「山海天人：我在自然裡」，結合劇場科技與多媒材巧思，在奇幻詩意與超現實場景中，開啟獨特感官體驗，躺在黃櫟葉上仰望山之彌堅；坐在鞦韆上想像海之無垠；漫步雲端棧道感受天之浩瀚，顛覆生命框架，反思人與環境的羈絆，要如何相生相守、相依共存，預計將再引領年輕人看展風潮，為藝文活動注入新活水。

「山海天人」特展 超現實場景如詩如夢 （圖由世界宗教博物館提供）

人與自然相依共存 生命教育一環

有「心靈博物館」之稱的世界宗教博物館，致力生命教育近22年，從各宗教出發，透過系列特展，悠遊於不同生命階段的各個篇章。2022年「生死晝夜：於死亡中前行」，以人為本，探討華人最忌諱的「死亡」議題，討論關於生命的感知，由失去生命，離開生命，反照生命在我身的意義。今年「山海天人：我在自然裡」嘗試突破過往的窠臼，以更宏觀的上帝或眾神視角，討論人與自然的關係，領悟人類的渺小，學習謙卑、敬畏，敬天禮地。

「織流之迷」展區就像瀑布一般，引領觀眾探索自然。（圖由世界宗教博物館提供）

後疫情時代，在節奏快速導致人心失所的時刻，透過一場未知而嫻靜的旅程，找尋自我與自然間的種種可能。唯有拿掉生命的有限，放到天地山海的無垠遼闊中，才會有機會察覺，人在自然裡的流動。透過展場設計，不同以往的角度進入山海天地之間，隨心所之開啟的內心對話，不論寧靜，不論爽快，不論澎湃，不論迷眩，就是那個屬於「我」與自然的脈動。我在自然裡，自然也進入我否？我在一切，一切在我。

期望喚醒社會各界 重視靈性生態

世界宗教博物館創辦人心道法師，近年積極推廣「靈性生態」、「生命和平」理念，他表示，靈性生態其實是會講話的，人類要給生態喘息的空間，否則對方活不下去就會反撲，要共同分享彼此。重新牽起人們與自然的連結，強調「共生」與「和解」，講求人和自然共存，在自然中觀照內心。

坐在鞦韆上想像海之無垠，感悟自我渺小。（圖由世界宗教博物館提供）

館長馬幼娟暢談策展理念與這次展覽的特色及突破。她表示，因人的自私與貪婪，地球生病了，致使造物主所創造的生態鏈失衡，只有回歸人的本心（靈性）修正自己，才是生態永續的唯一解方。「山海天人」與「生死晝夜」兩檔特展展名，皆為心道法師的著述書名；觀眾介入展覽，恰巧呈現：山海天，人在自然裡。

夏至日開幕 邀請跨界藝術家導覽

6 月21日夏至日，碧空如洗，陽光灑落在永和乾淨的街道上，分隔島及兩旁路樹上的綠葉微風輕晃著，歲月如此靜好！世界宗教博物館邀請活躍於表演藝術界逾20年的匯川聚場藝術總監張忘，擔任開幕活動引路演出者，他身披一條赭紅色的棉布，化身修行者，一早在大門口雙腿盤坐，與旁邊「山海天人」的展示櫉𥦬風景相互輝映，透出人在自然𥚃的和諧。

在「靜夜之路」展區，藉由自我提問與反思，自觀自在，守本真心。（圖由世界宗教博物館提供）

表演者宛如從特展主視覺走出來，之後藉由他的肢體動作、書法揮毫，時而輕撥紗幕、踏過枯葉，時而緩步翩翩、環抱雙臂，或扭動、或擺盪，帶領探索、感受「山海天人：我在自然裡」的氛圍，如同在大自然的廣闊中，找尋心靈解方。獲得文化部資源司司長林宏義、新北市文化局專門委員龔東昇等出席嘉賓高度讚賞。

夢幻舞台式空間 打造山海天的廣闊

全場包含6大展區，展場空間約200坪，橫跨兩個特展室，比去年大出一倍。「靜觀山川、潛行海洋、穿越天穹」3個以自然沈思的主題，以山、海、天為視覺載體，引導觀眾進入一場內心與自然世界的對話之旅。加上3個過場，「水幕之靜、織流之迷、靜夜之路」，讓參觀者在鬆緊之間，靜心思索山海天之中，我在哪裡？當人在自然裡，我的心又在哪裡？做為人類，如何與自然產生共鳴？

進入展場，沐浴在靜謐的自然空間，靜觀崇山的峻秀與嫵媚，體會「橫看成嶺側成峰」的心田寶藏；在落葉中體悟大地的堅韌與沉靜；潛行海洋深處，領略潮水浪花的柔軟和洋流湧動；走上總長36公尺的木棧道，穿越天穹凝視暗夜星辰的璀璨，享受天空的無限和遙不可及的神秘。當感官通通打開的時候，第六個隱藏感官將被啟動，心領神會。

「看山望海，仰天觀人。」策展團隊之一的展示蒐藏組主任林昱宏說，「靜觀山川」展區地上的數萬片落葉，是館方精挑的黃櫟葉，經過防蟲特殊處理，因葉緣呈鋸齒狀，場布人員事先用剪刀一片片修剪過，讓觀眾在呼吸吐納間更舒服的領會腳踏枯葉的觸覺。也歡迎觀展後，在「穿越天穹」展區，將想對大自然講的話寫下來，貼在雲朵之上，它將隨著風、隨著雨，回歸於自然。展期至明年6月23日，邀請大家脫離世俗塵埃，走進山、海、天。