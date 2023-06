以實際行動貢獻台灣土地「台灣保樂力加」從運動起始到環境共好落實永續發展與企業責任

長年致力環境永續發展,深耕台灣32年的法商保樂力加葡萄酒與烈酒集團,秉持「美好時光來自美好之處」理念,呼應2023企業志工日主題:Wellbeing of our people and communities員工與社區的健康福祉,以為期40天的步行挑戰賽,鼓勵全體同仁與經銷夥伴積極運動促進健康同時節能減碳,共約累積6,900萬步、減少了9,800公斤碳排放量的成效。日前台灣保樂力加董事總經理王德勤帶領全體員工及17家經銷夥伴,並攜手法國工商會、社團法人台灣酒與社會責任促進會(TBAF)前進新竹五峰鄉原民部落,合力種下250棵流蘇樹用行動拯救暖化的地球,以永續動能持續造福鄉里。

台灣保樂力加董事總經理王德勤認為,Wellbeing不只是口號,更要由內而外來實踐,期盼透過每年企業志工日,讓每位員工深刻了解並投入環境保護及資源永續經營,同時發揮自身影響力,從步行活動促進自身健康,回饋在地環境永續發展,為社會創造更多的正面能量。業者提供

台灣保樂力加Responsib’ALL Day企業志工日當天,響應綠能經濟、永續經營及環境保護落實活動,也吸引了包括新竹縣五峰鄉公所代表、法國工商會執行長 Stéphane Peden(史迪芬)、TBAF社會責任促進會,以及經銷商共同參與。長期關注環保及公益議題的一樹一山負責人黃一峯為員工指導植樹活動,大家共同親身實踐,為社會創造更多正面能量,徹底落實保樂力加倡議的永續經營與社會責任(Sustainability & Responsibility)的終極目標。本次台灣保樂力加攜手一樹一山及新竹縣五峰鄉鄉公所,於張學良故居與三毛夢屋周邊種下的250棵流蘇樹,約分布於11公頃,預估每年可減碳量達2,835公斤,期待10年後的流蘇花四月雪季不只能帶來心靈的感動,更實際為地球獻上一份心力。

不只自己好,更要共好,從內到外實踐環境永續,台灣保樂力加捐贈的250棵流蘇樹,預估每年將可減碳量達2,835公斤,讓永續動能轉為具體貢獻,為地球盡一份心力。業者提供

台灣保樂力加董事總經理王德勤表示,Wellbeing不只是口號,更要由內而外來實踐,我們從員工步行活動鼓勵自身健康,延續至植樹運動為偏鄉環境永續發展回饋。事實上,保樂力加自6年前捨棄過度繁複的包裝來節約紙材,已為地球留下約18,000棵樹,並每年持續進步中!今年一舉種下250棵樹,是更進一步的積極永續行動,並且十分欣慰全體員工以及經銷夥伴們的支持。而這項由法國保樂力加總部發起的永續行動,每年包括全球85家分公司、共計19,000員工共襄盛舉,大家放下手邊工作,走進100個社區進行不同的公益項目,代表著我們對永續的承諾與決心。台灣保樂力加也期盼,透過每年的企業志工日,讓每位員工與經銷商夥伴深刻了解並投入環境保護及資源永續經營,同時發揮自身影響力,影響家人與周圍親友,共同為我們的下一代打造良好環境,也培養下一代能夠有好的環境保護意識。