中化製藥首場產官學公益活動獲迴響 擁抱生命獨老不孤單

台灣知名製藥品牌中化製藥1952年在樹林起家，1964年創立了中化合成，七十餘年與樹林的發展密不可分。 今年中化製藥與中化合成首度攜手發起「擁抱生命Embrace Life」公益活動，結合產官學的力量，將對長者的關懷與溫暖實際帶到生活中，首場活動就獲得廣大迴響，現場熱鬧非凡，處處都能聽見歡笑聲。

當天中化製藥關係企業代表、樹林區公所區長與樹人家商校長合影。圖/業者提供

中化製藥號召關係企業，包括中化合成、中化裕民、中化銀髮，以及民間社團中化愛心社的志工團，響應樹林區公所關懷社區獨老行動，攜手樹人家商加速器計畫「安心新北、扶老同行、樂活人生」，結合在地產官學三方，於10日在樹人家商舉行。由六個科系同學輪番上陣，為銀髮族設計的DIY活動揭開序幕，主持人錦雯獻唱炒熱氣氛、樹人家商同學年輕活力的舞蹈表演以及樂齡手指體操帶動，加上中化準備的豐富外燴餐點和全程溫暖的志工貼身服務，最後每位長輩帶著豐富的伴手禮開心地為活動畫下句點。這場老中青三代齊聚一堂的「擁抱生命-中化青銀公益活動」，以長輩為主角規劃，現場捕捉到他們滿滿笑容，原訂100人的活動，超乎預期有200人到場共襄盛舉，首次嘗試獲得熱烈迴響，也令中化製藥相當感動。





樹林區公所提供保溫袋與快篩，由區公所及中化的同事協助打包。圖/業者提供

中化合成副總經理陳應祈表示，台灣即將邁入超高齡社會，長照以及健康餘命 都是重要的課題。國內有許多公益活動，但往往願意主動參與的，大多是身心健康的長者，一大部份獨居的長者們不願參加，然而孤單同樣會影響身心靈健康，因此中化透過地方政府了解在地狀況，引導孤老走出家門，透過志工與學生們的互動，為他們帶來笑容。陳副總說，「我們常常說人生70才開始，今年中化踏入第71個年頭，跳脫以往單向付出的模式，由中化製藥與中化合成攜手，關懷孤老及隔代的教養。」也因為與樹林密不可分的淵源，第一場活動就選在樹林舉辦，「希望能以笑容做藥引、溫暖做劑量，引導長者珍惜健康，快樂生活。」

陳副總也分享，這次發起公益活動，是希望以「健康」為出發點，強調社會關懷並非只有救助、賺取眼淚，同時也能帶動社區歡樂，為長者們帶來笑容。「中化集團經營了70年的健康事業，讓最懂長輩的志工們來服務長輩，集結關係企業把資源給最需要的人。」活動中也提供綠的抗菌洗手慕絲，讓長輩實際體驗並帶回家繼續使用，提高長輩勤洗手的觀念，為自身多一層保護。

中化企業長期關注體育、藝術、文化及社會關懷，創辦人秉持「不分貧富皆有相同醫藥服務，提供全方位健康與照護」的溫暖初衷，讓製藥不只是冷冰冰的企業，盼能為人民帶來更好的生活品質。而中化今年發展的重點將以SDGs 目標3為主，確保及促進各年齡層健康生活與福祉，除了此次活動外，未來也會繼續推動公益回饋鄉里，包括偏鄉公益行動車，及各種社會關懷的愛心活動等，關懷守護國人的健康幸福，也希望能藉此拋磚引玉，讓更多人關注健康餘命。



