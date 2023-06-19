飛鴿與金手獎等樂團聯合演出金手風韻

企業界吹起薩克斯風風潮一波波興起，企業的老闆，公協會團 體的理事長們，一起響應吹起薩克斯風。由張耿彰(眾程公司總經理)創立飛鴿樂團及金手獎樂團，與台中市戀戀鰲峰樂音協會，於17日在台中養護工程處第三工程隊廣場，舉辦金手風韻活動，邀請台中市薩克斯風樂團，及薩克斯風名師等一起參加演出，吸引近五百人一起欣賞薩克斯風美妙吹奏，心舞樂音，洗盡紅塵，盡享午後音樂時光。

飛鴿樂團圑長張耿彰及圑員。圖／蔡榮昌。

飛鴿樂團圑長張耿彰表示，今年首次由飛鴿樂團及金手獎樂團，與台中市戀戀鰲峰樂音協會，並邀請薩克斯風名師大師兄（凡人）、劉宏洲（公會理事長）、王龍騰（戀戀鰲峰樂音協會理事長）、劉栢勇（台中市豐洲工業區理事長、孫志仲（金手得獎廠商協進會理事長）、中坑500樂圑、狄歌舞蹈樂團等圑長皆是業界理事長、董事長，或總經理，也是薩克斯風的夠好者，一起聯合盛大演出金手風韻活動，讓民眾熱騰飛揚，分享快樂健康生活，蕯風的樂趣。

金手獎樂團團長林釗宏及圑員。圖／蔡榮昌。

金手獎樂團團長林釗宏表示，金手獎樂圑成立三年來，所有圑員皆是金手獎企業得主，除了平時致力拚經濟之外，休息或假日之餘有自己的休閒活動，對音樂藝術的熱愛所組成。金手獎薩克斯風樂成立時適逢因疫情關係，暫停活動一段時間，今年底隨著疫情解封，在團長策畫下，重啟一系列繽紛的活動。展開「互動、增益見聞見識，交流、激發團員的進步動力」，因此期望加強與外界的互動與交流。17日的鰲峰山演出，這場是金手獎樂圑首次對外公開處女秀，特別邀請金手獎財務長謝滿玉，從策劃、集訓、海報設計等各項精心投入，讓圑員展現金手精神，不論擔任演出，或支援人員全力以赴做到最好。



戀戀鰲峰協會理事長王龍騰（左）代表區長頒獎狀，給飛鴿薩克斯風樂團長張耿彰（右）。圖／蔡榮昌。

張耿彰（眾程科技總經理）熱衷薩克斯風，邀請十多位企業專業經營人士，創立飛鴿薩克斯風樂團，以樂聲傳遞情感，自娛娛人，受到企業界的定。又創立金手獎薩克斯風，於17 日首次由飛鴿樂團及金手獎樂團，及聯合多圑、薩克斯風名師等一起演出金手風韻活動，吸引近五百人一起欣賞薩克斯風，美妙吹奏經典名歌，讓大家盡享午後音樂時光，特別受到戀戀鰲峰樂音協會理事長王龍騰代表區長頒發熱心公益獎狀。

台中市進出口商業公會理事長劉宏洲。圖／蔡榮昌。

台中市進出口公會理事長劉宏洲表示，吹薩克斯風，當成日常生活的樂趣，不斷努力增進自己的技藝，將這技能獻給親朋友好友一起同樂。在養工處廣場金手風韻活動，表演昂首向前行、燒肉粽、雨的旋律等經典名曲，節奏分明、優美旋律、動人舞姿，讓前來旅遊的民眾，露出賞心悅目的心情，及回饋響亮的掌聲，響徹山河，適逢細雨綿綿雨演出的旋律，更讓人有雨中即景的感觸，能欣到這段情節真是人生非常快樂的事。