南臺科大弱勢助學募款餐會幫助莘莘學子安心就學

為響應教育部「高等教育深耕計畫─提升高教公共性」，南臺科技大學日前於台南東東宴會式場舉行弱勢助學募款餐會，募得席開43桌之盛況，為感謝各界善心人士的慷慨解囊，南臺科大校長吳誠文特別頒發感謝狀感謝各界善心人士做公益並傳達相挺熱情，讓莘莘學子能用愛追夢、實現夢想，餐會最後由校長吳誠文以薩克斯風吹奏他對各位善心人士的感謝之意，真情流露，深深烙印在大家的心中。

南臺科大對於經濟不利生助學基金之籌募盡心竭力，助學成效斐然，深獲教育部多次頒獎肯定，在今(112)年度總計投入逾2千萬元(含學校向外部募款、申請教育部基本補助及獎勵補助)幫助經濟弱勢學生之學業輔導，讓學習不脫軌。自107年度迄今，透過向各界勸募善款及教育部補助金額，已嘉惠弱勢學子35,161人次，捐款相關資訊皆公開公告於學校首頁的公開資訊平台。

餐會中並發表弱勢助學執行之成果影片，藉由訪談一名國際企業系同學許津銘得知，該同學在校期間透過弱勢助學計畫的補助，參加各式全國性競賽，屢屢獲得佳績，並利用校內各類資源，成功提升外文能力，更是熱心協助南臺科大的國內外學術交流活動，在112年4月榮獲臺南市大專優秀青年獎，充分發揮出南臺人實踐大學社會責任的核心態度，影片片尾曲則由南臺科大流行音樂產業系的弱勢學生及相關團隊作詞、作曲，並自彈自唱，扣人心弦的旋律及溫馨感人的歌詞，深深觸動在場每位嘉賓的內心。

南臺科大弱勢助學募款餐會特別邀請臺南市南臺老闆娘協會震撼開場，帶來活力四射的。圖/南臺科大提供

此外，當日募款餐會特別邀請臺南市南臺老闆娘協會震撼開場，帶來活力四射的舞蹈組曲，氣氛相當熱絡，餐會中則由南臺科技大學管樂社、國樂社、競技啦啦隊社及流行音樂產業系學生樂團夏日聖代輪番上陣，並與南臺科大校長吳誠文共同演奏，為現場嘉賓帶來精彩絕倫的演出，透過音樂分享屬於南臺人的感動。

南臺科大弱勢助學募款餐會現場情形。圖/南臺科大提供

南臺科大校長吳誠文表示，南臺科大致力推動大學永續發展教育，長期投注資源關懷弱勢學生，在經濟、學業、生活等各級層面，特制定各項輔導措施以保障並支持弱勢學生之權益，為此，南臺科大將經濟不利生助學基金專款專用，全額投入輔導弱勢學生，透過英語聽說讀寫、中文閱讀與表達、實務專題製作、出國研習、職涯輔導及獎助學金等多元化之助學機制，讓弱勢學子也能夠站上國際舞台，昂首前進。