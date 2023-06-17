中華民國盛裝水公會會員大會 賴副：地方自治條例問題需解決

中華民國盛裝飲用水商業同業公會全國聯合會會員大會於昨（16）日舉辦第一屆第二次會員代表大會，由理事長陳國揚擔任主席邀請中華民國副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌、苗栗縣議員陳品安、中華民國全國商業總會、衛生福利部食品藥物管理署等出席，分享公會與政府積極推動產業交流外，並由食藥署展開「各縣市加水站條例是否疊床架屋，違反、牴觸中央法令」專題討論。

中華民國盛裝飲用水商業同業公會全國聯合會會員代表大會為一個重要的平台，其集結全國各地業者及專業人士，共同關注和討論飲用水安全的議題，此次會議主題將加水站的管理回歸中央「食安法」及各縣市「食品安全管理自治條例」，期盼實現統一管理的目標，透過此次活動讓各業者能夠分享彼此經驗和知識，並與政界領導人交流，以推動台灣飲用水行業的發展和提升。

理事長陳國揚表示，國內水資源在時代及極端氣候的變遷下，面臨到飲用水缺乏的問題，而在該會儘管在面對水資源、相關器材的機器營運外，更關注飲用水供應與政策規範的治理，他認為現行的地方自治管理制度有許多不合理之處，包括設立一座加水站需繳納之報告太多等，有不成比例的食安責任，對該行業是一種扼殺，對國家整理發展也有不利影響，首先是加水站自治條例的時間已久，與新的食安法相衝突，應廢止舊法；其次，自治條例不一致的規範，地方要求的項目在中央卻沒有，缺乏科學依據和風險評估；第三，台中、桃園、苗栗等地沒有加水站自治條例，仍能有有效的管理，其他有自治條例的縣市是否不平衡？最後，自治條例的管制阻礙商業投資的發展，若將其擴大應用至其他食品行業都會面臨困難，呼籲蔡副院長與賴副總統能夠當起領頭羊，帶動衛福部食藥署與地方政府、業者協商討論共識。

台灣連鎖加盟促進協會常務理事梁榮海表示，12縣市之自治條例對業者來說是一種箝制，導致許多業者經營上的困難，在連鎖加盟協會中1000多品牌、25萬間店中都沒有如加水站般如此繁雜的規範，此舉對各縣市之發展會相當辛苦，若民眾持水桶至加水站加水，一年能夠省下2億個寶特瓶，對2050淨零排碳、減塑是一大助力，但中央及地方卻有許多阻力，盼中央及地方能夠更加重視飲用水業者的權益，一同建立更完善的管理機制。

中華民國副總統賴清德致詞表示，非常感謝全國業者在台灣每個角落提供優良的飲用水，加水站水水質是由專科醫師認證過的逆滲透水，要求是非常高的，此外，賴副總統肯定梁常務理事之觀點，2050年淨零排碳是政府非常重視的發展項目之一，加水站的設立提倡了自帶水瓶、減少包裝、減少運輸距離等項目，皆與減碳習習相關也不容忽視，府院本月也會與蔡副院長共同與衛福部召開公聽會，為業者爭取權益。