高雄市校長行政專業支持團隊南高區主辦企業資源運用與公益結盟講座

優質公益團體好地方協進會楊淑玟會長受邀分享，獲得熱烈回響

高雄市校長行政專業支持團隊南高區日前主辦「企業資源運用與公益結盟」講座，邀請優質的公益團體－好地方協進會楊淑玟會長蒞臨分享，以好地方協進會等公益角度，讓與會各校校長了解如何善用社會資源並讓企業資源運用與公益結盟，共創多贏永續的社會。

高雄市校長行政專業支持團隊南高雄區執行長黃啟峯(左五)頒感謝狀予好地方協進會楊淑玟會長(右四) 。圖／好地方協進會提供

講座由高雄市校長行政專業支持團隊南高區在鳳陽國小舉辦，包括高雄市校長協會榮譽理事長翁慶才校長、現任曾振興副理事長、社教館沈坤佑館長…等30餘位校長與企業代表齊聚在鳳陽國小相互學習及分享。

高雄市教育局與高雄市校長協會為精進國中小學校務經營與行政管理能力，透過「校長及行政支援」計畫，由目前高雄市四級(幼稚園、國小、國高中）400多所學校校長組成的校長協會，得依各區學校或自身所需行政議題需求，邀請專家與學者諮詢與精進成長，並特別成立「高雄市校長行政專業支持團隊」以協助全高雄校長們自我精進與穩定行政及校務經營。

現任團隊南高雄區的執行長，也就是本次主辦方鳳陽國小黃啟峯校長表示：「企業資源運用與公益結盟，對於學校來說是很重要的資源運用，透過好地方協進會淑玟會長的現身說法與分享，讓學校與社會能更進一步結合互助與資源運用，協助學校與孩子的教育成長，特別有意義。

好地方協進會(前身是好地方聯誼會)在地深耕，今(112)年邁入第10個年頭，楊淑玟為現任會長。楊會長在講座中精彩的分享，除了讓與會的校長深感收穫良多，也引發了熱烈的迴響，蒞臨會場的多位企業界代表，如：醫療保健的上醫預防醫學協會、運動體態、保健醫療等，咸表示未來可以到學校參與講座分享與提供資源協助。

校長協會除感謝好地方協進會及企業的長期支持與資源協助，更期盼精進自我，協助學校在企業資源的應用能有所結合，促進學校永續發展。