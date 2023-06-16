手手公益攜手世界展望會舉辦慈善講座 吸引700人共襄盛舉

知名公益平台「手手公益」攜手台灣世界展望會共同舉辦「遇見自己，綻放未來」－職涯探詢慈善講座日前盛大登場，現場湧進近700名青年學子與社會新鮮人，場面盛況空前。由前甲骨文台灣區董事總經理李紹唐、前台灣世界展望會董事長鄒開蓮與創業家兼知名命理大師簡少年接力上台分享人生經驗，精采演說大受好評，全場掌聲不斷。

手手公益期望以正向影響力，點亮社會每個角落！此場公益講座除了為迷惘年輕人找尋職涯方向，門票收入全數捐贈給展望會，支持台灣弱勢孩童助學計畫，幫助台灣弱勢孩童能重返上學之路。

手手公益創辦人表示：「我們非常榮幸能與世界展望會合作舉辦慈善演講，這次活動是實踐公益理念的一個重要里程碑。」手手公益希望為迷失在職涯中的年輕人帶來啟發和激勵，幫助他們找到屬於自己的方向和信仰。現場除了吸引來自政大、台大、淡大等學生以及社會新鮮人熱情參與，台灣世界展望會與台北家扶基金會也特別邀請弱勢學子共襄盛舉。

在IT產業擁有超過30年的顯赫資歷李紹唐，他先以自身經歷勉勵在場觀眾，不要害怕出身貧困，反而要感謝父母賜予貧窮，因為沒有貧窮，他就沒有今天的成就。他提及要從快樂、有意義、有優勢的三件事中找到自己「真正要做的事」，以個人成長行動架構說明如何去除負面思考、降低內心恐懼與提昇企圖心，最後往夢想與成功一步步靠近。最後現場聽眾發問，「創業不受身邊的人支持，自己該怎麼做？」李紹唐以知名主持人歐普拉的故事解惑，一開始歐普拉的工作並不順遂，但她不擔心別人對她的看法，下定決心選擇真正要做的事，即前往芝加哥擔任脫口秀主持人，在不斷努力與成長，最終取得空前成功，以此故事鼓勵大家傾聽自己內心的聲音，找到真正該做的事。

前甲骨文總經理李紹唐也親自為同學們分享解惑，現場人潮爆滿。圖／手手公益提供

前世界展望會董事長鄒開蓮鼓勵同學在面對未知與挑戰時，除了看見困難，更要看見其中的機會，並且成為一個常Say Yes的人，因為若不嘗試就是放棄機會；只要嘗試過，就不是失敗，最大的失敗是在原地踏步，留下一生的遺憾，她希望每個人都能贏在終點，為社會做出貢獻。

知名Youtuber簡少年則以幽默風趣的演講風格，透過五行相法教大家如何分辦金木水火土等不同面相與性格，運用五行相生相剋的邏輯，找到適合自己的老闆與同事，最後更邀請三位幸運同學上台，以面相學協助他們分析工作現況，為活動掀起另一波高潮。

命理大師簡少年與大家分享命理角度的觀點，大受好評。圖／手手公益提供

於活動中場休息時，主持人邀請三位講者和所有與會朋友進行大合照，全場一同喊著「手拉手，一起創造無限大的美好！」場面十分溫馨可愛。最後每一位同學與來賓紛紛在夢想牆上寫下自己的夢想，不僅為活動留下美好回憶，更期許自己勇敢往夢想之路邁進，找到能讓自己快樂的一生職志與自我價值。

手手公益表示，慈善講座圓滿成功令全體工作人員都非常振奮，未來將會持續努力推動社會公益發展，建立一個充滿溫暖與希望的社會。