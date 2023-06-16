GDP創新高民眾卻無感 徐紀高憂心提建言

旅美半世紀的工程博士、企業家徐紀高，於6月16日下午兩點假蔣經國圖書館以故總統蔣經國的經典語錄「現在不做，明天就會後悔。」為題進行演講；70歲的徐紀高於會中以台灣、韓國、新加坡和以色列的GDP和人均GDP做對比，點出台灣名義GDP與國民實際感受的差距，製造業外移，以及產業空心化等問題。

徐紀高畢業於台灣大學農工系，1976年退伍後赴美求學，在美國拿到德州大學奧斯汀分校結構工程學碩士、博士學位後，開始進入美國社會工作。會中分享赴美生活、創業的經驗，並提供國內發展多項建言。

住者有其屋 閒置空屋改建智能社會宅

針對房價過高、房產多數集中在有錢人手上，年輕人買不起房子的問題，徐紀高主張「住者有其屋」，建議空置住房以政府融資方式，讓建商將空屋改建成現代化智能社會宅，增添智能設備防震、節能，再出租給民眾；同時，還要加速舊房改建、都市更新，提高居住品質，美化市容，進一步帶動房產經濟和就業。

他也建議改善交通、開發東部，進一步建設環島高速公路、高鐵系統，打通東西部的交通，促進流量，帶動全島大發展。

布局海水淡化 確保國土水利安全

而因應全球暖化效應，徐紀高認為應該建設海水淡化廠，為缺水預做準備，未來也可做海水淡化的技術輸出。由於台灣是海島國家，應提早為海平面上升做水文研究的準備，做好國土保育，防洪排洪整體水利規劃。

團結力量大 齊心打造台灣品牌 談到大家最關心的經濟成長，徐紀高建議匯集中央研究院、國家中山科學研究院和台灣經濟研究院等研究機構的人力，做好長期規劃，以台灣本土技術結合海外華人專長，聯手打造數個國際知名品牌。

農漁產品外銷歐美 賺取最大利潤

台灣的農產和水產品質有口皆碑，徐紀高認為政府應該協助農漁民取得美國和歐盟的有機認證，將農漁產品輸出到富裕國家，轉取較高利潤，並設法打進美國零售供應鏈，擴大市場版圖；台灣也可把握機會，參與美國基礎設施建設。

徐紀高演講吸引數十名民眾共同與會，交流時間與會者踴躍發表意見。圖／郭亞欣攝

國防體系獨立自主 發展軍事衛星

至於軍事國防方面，徐紀高認為台灣應匯整中央研究院、國家中山科學研究院等機構人力，建立獨立自主的國防體系，並加快ABM反彈道導彈技術轉讓，將技術轉讓納入軍事採購，加快發展自己的軍事衛星通信和網路安全系統。

穩定台美關係 力求雙贏穩定局勢

而外界最關心的台美關係，徐紀高認為台美強調民主自由的意識形態相同，資本主義和市場經濟的價值觀相近，我們認知美國的政策是為了保護美國的利益或價值，必須引導美國政策，使台灣和美國都成為贏家。最重要的是，讓美國相信安全可靠的台美關係將確保美國和中國關係持續穩定。

徐紀高認為美國是唯一可以引導我們走出台海兩岸衝突的超級大國，我們也必須認清以下幾點，首先，美國和中國一樣擁有廣闊的土地，但人口相對較少，還不到中國的四分之一。1944年，《布雷頓森林協定》確立美元為國際主要儲備貨幣，實行固定金本位制，1971年，尼克森停止美元與黃金的兌換；本質上，美國一直靠著借錢生活，所有或大部分大型項目都由世界其他國家資助。 演講最後，徐紀高引述《孫子兵法．謀攻篇》的話，強調「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」。