解決缺工難題 蔣萬安助攻連鎖企業徵才

台北市長蔣萬安日前接見台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強暨協會理監事，共同針對缺工難題研擬對策，蔣萬安當下裁示，台北市應藉助協會的力量，媒合就業機會與人才，推動台灣商業服務業繼續前進。

受到少子化影響，台灣未來勞動力缺口只會加劇擴大，延攬來台讀書實習的僑外生留台工作，成為緩解人力缺口的途徑之一。然而勞動部現行法規規定，必須以評點制度作為留用資格審查標準，除了聘僱薪資必須達到4萬7971元門檻之外，還必須達到碩士學歷，並以特殊專長、語言能力等項目進行評點，累計點數超過70點者，才能留在台灣工作。然而台北市就業服務處也坦言，若以餐飲業而言，要達到70點評分實在不容易，也造成餐飲服務業缺工問題，無法透過留用僑外生來緩解。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，協會可以跟台北市府合作考核機制，研擬如何增加餐飲服務業的點評積分，讓海外人才更容易來台就業，連鎖加盟促進協會副理事長徐和森則補充，缺工問題是海嘯級難題，連鎖餐飲服務業以及觀光旅宿業，即便開出高薪也不易徵得人才，急需與政府合作解決困境。

台北市長蔣萬安當下表示贊同，承諾除了將持續跟中央反應溝通，也要針對提高餐飲服務業的評分機制來做研究。蔣萬安也分享自己過去經驗，表示自己年輕時曾到岳母家的旅館協助鋪床、整備，深知相關行業需要大量高素質人才，台北市政府會透過建教合作、企業導覽等方式，協助企業媒合人才。

台北市就業服務處處長何洪丞表市，在勞動部法規鬆綁海外人才來台就業之前，會先幫忙找出國內潛在就業人口，包含中高齡勞工、新住民、二度就業婦女等，安排到連鎖企業旗艦店參訪，進而媒合適當的人才與職缺。

蔣萬安當下裁示，台北市政府將與九月展開的台北秋季加盟展合作，與台灣連鎖加盟促進協會共同推動人才媒合，讓優秀台灣品牌能夠吸引到優秀勞工，推動商業服務業的發展，緩解缺工海嘯衝擊。