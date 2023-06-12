第八屆星級溯源餐廳評鑑頒獎典禮隆重登場 20家餐飲品牌奪三星級殊榮

AMOT以食材溯源為核心，推出雲端碳足跡運算帶動低碳農漁畜禽市場需求

歷經三年多嚴峻的疫情衝擊餐飲業，但許多餐飲業者不畏疫情挑戰，各自在星級溯源餐廳及溯源食品領域中表現出類拔萃，逆勢創下佳績。為表彰獲獎餐飲品牌，台灣農業跨領域發展協會(AMOT)於今(12)日假台北大直典華隆重舉辦「第八屆星級溯源餐廳評鑑頒獎典禮」，共計20家勇奪最高三星級殊榮、摘下二星級肯定有25家餐飲品牌，共同慶賀AMOT推動溯源餐廳十年成效卓著的榮耀。

AMOT除了邀請長期指導的行政院農委會與其所屬單位外，且力邀行政院食安辦公室、行政院能源及減碳辦公室、外交部NGO國際事務會等部會長官親自出席該盛會，共同見證獲獎餐飲品牌實至名歸的傑出表現。

AMOT獲得行政院農委會大力支持，積極輔導且媒合國內餐飲、產地業者採用及串聯產銷履歷和有機食材資訊，全台累計輔導超過百家品牌。包含溯源餐廳門市達1,100餘家，除原有的王品集團、麥當勞、全家集團-大戶屋、饗賓集團、六福萬怡酒店、礁溪老爺酒店、老四川、魔法咖哩、池上木片便當外；疫情期間又獲得雲品酒店、君品酒店、板橋凱撒大飯店及和信醫院等知名品牌加入星級溯源餐廳，累計至今年5月31日止，共同為產地創造出高達約3200餘萬公斤的產銷履歷及有機食材進入餐飲通路，逐漸帶動產地業者投入產銷履歷及有機作物的生產行列。

AMOT理事長林貞表示，榮獲最高三星級評鑑榮譽共20家餐飲品牌，約占43.5％，較去年成長10.5％；二星級評鑑榮譽有25家，約占54.4％。三星級評鑑榮譽的餐飲企業包含和德昌公司-台灣麥當勞、王品集團-石二鍋、臻好食客棧-機場店、這一鍋、全家國際餐飲-大戶屋、港都熱炒、植蘊果茶製研所、日月潭雲品溫泉酒店、台北君品酒店、板橋凱撒大飯店、天然茶莊、你最蒸粿坊、水月囍樓、雙翼食品、宮保王食品、貝佳實業等公司，以及光光盒餐、臺中市大安區農會飛天豬主題餐館、財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院。

這一鍋、臻好食客棧-機場店、台灣麥當勞、農委會農糧署署長胡忠一、港都熱炒、大戶屋、植蘊果茶製研所等三星級溯源餐廳代表合影。圖／AMOT提供

為響應聯合國永續發展指標中SDGs 12.3「永續消費及生產」，AMOT於民國110年宣布與各產業共同投入維護地球生態環境和農業永續經營，期許讓世界看到台灣政府及民間NGO的多元軟實力。111年起聯合環保署環保餐廳與AMOT星級溯源餐廳致力推動永續綠色消費，邀請國人主動參與「源頭減量、在地食材、惜食點餐」，期許能減少民眾日常飲食對環境造成的傷害。112年AMOT更推出「雲端食材碳足跡運算服務」，大幅帶動低碳農漁畜禽產品的採購需求，讓更多消費者用餐時可前往溯源餐廳選擇「有碳足跡可查」的餐點，共同維護地球生態環境和減少氣候變遷對人類生活的影響與傷害。

近年來全球因地緣政治、氣候變遷等因素，導致許多國家遭受經濟、糧食、環境及人民生命和財產損失，AMOT未來將持續秉持著以「食材溯源」為核心基礎，配合農業部減碳豐匯政策確實正確輔導餐飲業，及重視ESG效益的企業與學校等機構，以具體而微的體驗方式，落實溯源食材的減碳效益，透過市場供需來帶動產地積極參與低碳農漁畜禽的生產模式，朝向農業永續發展前進。