歐德集團「百林計畫」第十座樹林在新竹 永續森活 種下100株國寶樹

「你知道嗎?」氣候變遷，全球暖化加速，每分鐘就有50個足球場大的森林消失；2019 年台灣每人每年平均排放二氧化碳量約10.96公噸，等於一台大卡車的重量，是相當驚人的數據！而根據科學雜誌研究顯示，對抗氣候變遷最簡單有效又永續的方式就是「種樹」，如果每人種20棵樹就能抵銷個人一年碳排量，大大降低對環境造成的傷害！

歐德集團「百林計畫」第十座樹林在新竹，總經理江衍欣率領設計師們來到五峰鄉，與各界貴賓、花園國小竹林分校學生，一起種下台灣原生國寶樹毛柿。圖／歐德集團提供

主張「健康、環保、無毒」的「歐德集團」於2019年起展開「百林計畫」活動，以種植100座樹林為使命，今年再度與「綠色冀泉」合作，日前由總經理江衍欣率領同仁來到新竹五峰鄉，與鄉公所機要秘書林金榮、花園國小校長施新國、台灣植得永續公益協會理事長蔡盛雄等貴賓，偕同花園國小竹林分校、五峰國小、桃山國小學生一起種下100棵台灣原生國寶樹毛柿和牛樟，不僅守護萬物之母-地球，也實踐「聯合國永續發展目標」SDG15保育陸域生態，確保生物多樣性及維持綠地面積的行動。

平時忙於居家裝潢的歐德設計師們，這次放下捲尺改拿鋤頭，親手種下樹苗，用實際行動守護台灣，造福後代子孫。圖／歐德集團提供

感謝歐德集團植樹護台灣，五峰鄉公所機要秘書林金榮表示:「藉由植樹讓孩子了解人類生存需要仰賴森林的滋養，以及綠化地球的重要性，這是非常有意義的活動。」

歐德集團總經理江衍欣表示「只有累積、沒有奇蹟，希望藉由植樹珍愛台灣，也為即將廢校的花園國校竹林分校一起守護校園而努力。」圖／歐德集團提供

歐德集團總經理江衍欣表示「只有累積、沒有奇蹟，希望藉由植樹珍愛台灣，也為即將廢校的花園國校竹林分校一起守護校園而努力。」圖／歐德集團提供

「十年樹木、百年樹人」，歐德集團總經理江衍欣表示:「只有累積、沒有奇蹟，歐德集團推動百林計畫來到第５年，今年5月初公司已率領團隊前往德國完成第九座循環造林行動，第十座則回饋家鄉台灣，來到地處偏遠、面臨廢校危機的新竹五峰鄉花園國小竹林分校，希望藉由植樹珍愛台灣，也為該校師生一同守護校園而努力。」

對抗氣候變遷最簡單有效的方式就是「種樹」，「歐德集團百林計畫」以種植100座樹林為使命，守護地球不遺餘力。圖／歐德集團提供

花園國小校長施新國表示:「歐德百林計畫涵蓋兩個意義，一是原生種種在原生處，繁衍茂密滋養台灣；二是孩子栽種樹苗日後成林成材，象徵種下學習種子，將來成龍成鳳，不忘回饋社會。」

綠色冀泉創辦人陳宇華表示:「種樹不難，難在養護與應用，『眾』樹成林的價值不只是聚焦碳權，更重要是研發追蹤紀錄系統，用數據佐證樹的總體價值，打造循環經濟，建立智慧林業生態圈。」

「森林，從一棵樹開始」，平時忙於居家裝潢的歐德設計師們，這次放下捲尺改拿鋤頭，揮灑汗水、賣力掘土，親手種下樹苗，想到可以守護台灣，造福後代子孫，一切辛苦都值得了。

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