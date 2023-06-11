台中市代表隊奪今年「華南金控盃全國青少棒錦標賽」冠軍

「112年華南金控盃全國青少棒錦標賽」自6月4日開打以來，歷經8天的激烈對戰，冠軍隊伍終於在今(11)日於新北市三重棒球場誕生，本屆賽事終場由台中市代表隊4：0力克台東縣代表隊奪冠，MVP由台中市隊巫宏威選手獲得，冠軍隊將搭配賽事優異選手共同組成中華代表隊，於今年8月與亞洲各國的青少棒選手們角逐「2023年第11屆BFA U15亞洲青少棒錦標賽」冠軍獎盃。

華南金控總經理李耀卿今日親臨現場為選手們加油，並與上屆華南金控盃青少棒MVP黃天賜共同擔任冠軍賽開球嘉賓。李耀卿表示，華南金控自民國96年起，推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，力挺國內基層棒球不遺餘力，這段期間，不僅培育了新生代優秀的選手，也厚植了臺灣的棒球實力。青少年時期通常是最迷惘和叛逆的時候，面對升學壓力和喜愛的棒球不知該如何選擇，華南金控希望能藉由這個賽事提供給熱愛棒球的孩子們一個得以發揮的舞台，讓孩子們能積極勇敢地追逐自己的棒球夢想。

華南金控贊助全國青少棒錦標賽迄今已連續12年，以實際的行動力展現出對臺灣基層棒球的支持與承諾，賽事所遴選出來的中華隊也在國際賽事上大放異彩，曾為我國奪取世界盃及亞洲盃青少棒冠軍，讓臺灣的球迷同感驕傲。今年開球貴賓黃天賜選手在場上展現出韌性與不屈不撓的精神，是首位獲選華南金控盃少棒及青少棒雙MVP的選手。華南金控期盼參賽者都能向學長黃天賜學習，讓「華南金控盃」成為中華隊夢想的起點，綻放出璀璨光芒，讓全世界看見臺灣！