台積電慈善基金會與南投縣政合作舉辦高中職就業博覽會

促進就業 帶投繁榮!為企業召募第一線實戰新血，專注高中職青年就業競爭力，「台積電慈善基金會」於五月起全台巡迴舉辦以高中職青年為主要對象的就業博覽會。繼台南、高雄、新北三大直轄市之後，10日前進好山好水的南投縣於會展中心舉辦第四場「高中職就業X職業探索」博覽會。吸引近2,000名民眾及高中職學生參加。現場除了台積電外，大立光、涵碧樓、台灣卜蜂、雲品、正新橡膠以及陸軍、海巡署等公家機關以及私人企業共74個單位參加徵才，提供超過2,000個立即就業的工作，最高薪資上看9萬元。各大企業面試攤位大排長龍，除了幫民眾找工作，也幫企業尋覓優質人才。

南投縣的產業多為「少量多樣」結構，包括農業、觀光景點及其他相關製造業規模不大，因此過去多數青壯年外移嚴重，人口老化指數為117.18%為全臺第三高。台積電慈善基金會在南投舉辦就業博覽會，台積電慈善基金會彭冠宇執行長受訪時表達希望能讓南投青年有機會在地就業，促成年輕的力量落地深耕，留在家鄉陪伴家人，將「技職培力」與「孝道推廣」連成一體。勞動部勞動力發展署中彰投分署劉秀貞分署長在致詞時感謝台積電慈善基金會在會考成績放榜之際舉辦高職就業博覽會，即時為孩子和家長提供生涯發展參考依據。南投縣社會及勞動處林志忠處長代表許淑華縣長特別感謝「台積電慈善基金會」張淑芬董事長對技職青年就業的關心，並且帶頭發動，舉辦全台六場就業博覽會，號召企業響應，現場面試，立刻媒合就業。

為符合南投青年就業選項，這次就業博覽會特地邀請創客基地及微型創業鳳凰商家設攤，提供手作DIY體驗創客文化，支持在地創業。此外，台積電慈善基金會推出「工作世界，職業引路」計畫，在升學主義盛行下，期待幫每個孩子適性探索多元發展性，並培養謀生的能力。「先就業再進修」也是企業相當鼓勵高中職人才可以嘗試的可能性！期望把孩子留在家園，讓他們擁有一技之長，提倡不一定要強迫青少年只能讀學科、拚升學，而是讓他們充分探索、適性揚才。不因社經背景差異而影響認識工作世界的機會，引導他們提早找到屬於自己的定位、走出自信的道路。

正值會考放榜，台積電善基金會優請專家分享職涯發展講座，家長以及學生踴躍參加，座無虛席。圖／台積電慈善基金會提供

在就業博覽會中，設計了『就業媒合』與『職業探索』。在『就業媒合』現場，讓學生一次面談多家企業，提供學生「履歷健診」的服務，幫助想要就業的畢業學生發掘自己的志趣與專長，進而找到自己喜歡並且適合的產業工作。在『職業探索』領域協助學生針對未來就業心理層面上來做分析與探討。

現場提供了「企業交流」、「職涯工作坊」、「探索未來座談會」等三項多元諮詢服務，幫助學生認識企業，讓學生與企業間共同建立起一個良好的溝通平台，每位學生可透過參展廠商人員專業引導解說下，進而啟發自己未來的職涯規劃，讓學生清楚地未來進入職場生活後的真實面貌，克服就業時的心理障礙。在大學文憑不再是高薪就業的保證現實下，技術以及專業導向的技職院校畢業生逐漸受到企業的青睞，入職3~5年經驗的基層人員，月薪有機會高達6萬元，比整體平均月薪4.2萬元高出43%。台積電慈善基金會張淑芬董事長念茲在茲，特別期許青年在升學之外可以有多一項的就業選擇，在畢業之際即能就業。

張淑芬董事長帶領「台積電慈善基金會」團隊，除了發揮台積電社會責任，關注偏鄉教育與環境保育外，更積極關注與全國以及在地企業合作，在地方政府的支持下，今年首度舉辦六場高中職就業博覽會，繼台南、高雄、新北、南投之後，基金會將繼續在雲林、屏東等地舉辦多元化的高中職就業博覽會，幫助想要就業的高中職畢業生找到自己的就業方向與志趣，同時協助企業找到對的人才，改善就業環境，藉此達成高成長的人才適聘率。