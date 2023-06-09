台灣Panasonic集團響應台積電慈善基金會共推「技職培力計畫」

台積電慈善基金會推動「技職培力計畫」邁入第三年，獲得許多企業夥伴熱情響應，「培力種子」已經到處開花，除了讓合作企業缺工之苦得到緩解，也讓高中職畢業生在職涯規劃上有了新的選擇，台積電善基金會和合作企業夥伴不僅提出倡議、共謀可行方案，也務實力行。



繼奇美食品、溪頭福華飯店、IKEA、雲朗觀光、大金空調等企業之後，台積電慈善基金會與台灣Panasonic集團合作前進高雄。高雄市教育局提供四間辦學優良學校名單，為來自高雄商工、立志中學、大榮高中、內埔農工的電子、電機、資訊、資處科37位高二學生參加就業培力營，並於6月9日在台灣松下(Panasonic)銷售公司高北服務站研修教室舉行結業典禮。Panasonic特別安排生活中常用的咖啡機、微波爐、吹風機三項調理、美容產品，由專業維修工程師進行現場實作教學，提供學員從實做中學習，培養一種可以隨身帶著走、無論身處於的任何地方都會受人尊敬的專業能力，不論是運用於生涯規劃得到一技之長。

在專業維修組長帶領下拆解並組裝全台熱銷的吹風機。圖/台積電慈善基金會提供

台積電慈善基金會在董事長張淑芬帶領下，「技職培力計畫」逐漸受到來自於企業、學校以及地方政府的重視，提供各縣市技職以及高中學生在升學之外就業的選項，推廣在地的工作機會之餘，也促成年輕的力量成為區域的活水，讓青年落地深耕有留在家鄉的機會，得以陪伴家人，巧妙將「技職培力」與「孝道推廣」連成一線。每一次的培力營結業式，見證孩子們成長的蛻變，張淑芬董事長用心叮嚀有機會參與各地培力營的學員，「務實打好根基，就不畏懼面對風浪，勇敢前行、歡呼成長。」

近年少子化嚴重，高中職畢業生多選擇升學，技術本位的工作少了新血，藉由培力計畫，讓富有熱血、興趣喜歡動手操作的青年以培力訓練及實作課程，在還沒畢業前就能先了解工作的想像及需求，以期達到日後投入就業市場即可以精準人力銜接職場。

來自高雄商工、立志中學、大榮高中、屏東內埔農工的電子、電機、資訊、資處科37位高二學生參加就業培力營。圖/台積電慈善基金會提供

台積電慈善基金會綜合三年的培力營經驗，合作企業多受惠於不同於傳統的徵才方式，藉由培力營做精準人力招聘，提升人才適聘率，也減少了留不住新進人員的窘境。學員在就業之前先知道工作內容與企業文化、待遇以及生涯規劃，明確自己對未來的理解與熱情，畢業即就業，透過與台灣Panasonic集團共同舉辦「技職培力計畫」研習營, 結束後依學員表現及個人意願獲聘進入台灣Panasonic職場服務, 試用期滿擔任外勤獨立作業後，每月薪資有機會達3.4萬元，高於2022年全台大學畢業生平均薪資(3.1萬)，彰顯雙方在人才培育上的努力及成效。