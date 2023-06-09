金屬中心攜手消防署共同強化防災資通訊與數位技術應用
隨著山林政策開放、國內戶外運動日益普遍、登山人口顯著成長，近年山域事故也無可避免的增加。為提高救援效能，金屬中心6月9日與消防署於新店消防署大坪林辦公大樓舉行｢合作與交流備忘錄(MOU)簽署儀式｣，在數位產業署的見證下，未來將結合5G通訊與無人機設備來強化國內山區救災系統，打造山難救災零死角，強化國內災害應變的救援能力的同時，以提升搜救的作業效率作為努力的目標，全方位呈現國內整體救災量能。
消防署112年的施政目標與策略是透過健全災害防救制度、強化防救災資通訊系統與保障消防人員照顧與權益，以增進救災人員設備機能。然現行面臨山難發生時，常因山區天候不佳、大片樹林遮蔽，且當被救援者身居山谷低處，更增加搜尋困難，也間接危害到消防人員的生命安全。此次消防署與金屬中心合作，結合人與無人機互動、協同與互助技術的應用，強化山難搜救模式、解決受困者因不夠精準告知所在位置而導致延緩救援，既可提升搜救人員安全性與山難者的存活機率。
擔任本簽約儀式見證的數位部產業署執掌數位技術的應用與推廣，將繼續落實台灣產業數位轉型來因應數位時代所帶來的挑戰與機會。金屬中心林仁益董事長表示，金屬中心近年來投入無人機的技術研發，以發揮高負載、高穩定性並結合場域創新應用為研發目的，落實無人機應用目前涵蓋領域包括農業、巡檢、遠洋漁業等。面對山區通訊基礎建設的不足，希望藉著與消防署的合作將應用推廣至消防救災領域，加速協助產業界推動無人機更多元的場域應用、帶動國內關鍵零組件（如馬達、驅動器、複合材料加工製作等）及SI業者投入。期望透過5G通訊與人機介面整合，補足台灣山區救難系統缺口，達到精準救災，一起守護國民的生命財產安全、提升全體人民生命安全福祉。