2023摩琳之星國際兒童選拔 伯立歐傳承公益精神

「讓世界看見台灣、讓台灣走向世界」摩琳文化協會於2023年舉辦引人注目的摩琳之星國際兒童選拔活動。摩琳之星國際兒童選拔旨在發掘和培養兒童的多元才華，為他們提供一個展示技能和獨特魅力的舞台。摩琳文化協會執行長吳建宗先生表示，這場競賽旨在展示來自世界各地的兒童的才華和魅力。活動得到了摩琳臻愛診所和法布甜的贊助，並邀請到法布甜、康博診所的執行董事唐偉智安排參訪，位於彰化縣芳苑的伯立歐，展現公益與各國文化結合的精神。

法布甜、康博診所的執行董事唐偉智先生表示，原本是要安排各國選手到台中康博診所、泰晶殿法、布甜參訪，和伯立歐顧問團團長楊奕強分享後，楊團長希望能對位於彰化縣芳苑的伯立歐進行一次各國選手的參訪，並藉由這次採訪能夠進一步促進公益事業和各國文化交流，讓更多人了解並認識伯立歐。

「延續喜樂之愛，彰顯生命價值是我們的努力與堅持的夢想，而這個夢想有個名字 — 伯立歐家園。」我們的目標在於能夠幫助更多需要照顧的朋友，給更多人帶來滿足的微笑。深信上帝是我們的領航者，以伯立歐的精神延伸出來的展望成立伯立歐家園並迎向未來，在我們所做的事上，都要成為人們的祝福。伯立歐執行長陳忠盛也向各國選手介紹伯立歐的概況，邀請各國選手DIY手工皂、咖啡。並由顧問團團長楊奕強招待各國參賽選手品嚐彰化的各種小吃，為他們帶來一次彰化小吃美食之旅。並贈送各國選手伯立歐精美禮品公益咖啡及公益手工皂。

彰化縣議員吳淑娟也在活動中歡迎各國參賽選手及家人，非常開心在法布甜、康博診所執行董事唐偉智的邀請下，各國選手能夠來到彰化二林芳苑認識了解伯立歐，這樣的多元文化交流為活動增添了豐富的色彩，並享用彰化美食，分享伯立歐精美紀念品！