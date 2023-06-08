台灣原生動物守護計畫 響應友善石虎農作 保護本土石虎 創造石虎幸福家園

和泰集團「台灣原生動物守護計畫」與行政院農委會特有生物研究保育中心(簡稱農委會特生中心)一同保護台灣本土原生石虎，希望僅存不到500隻的石虎能夠持續繁衍，守護生態保育及生物多樣性。

行政院農業委員會林務局和特有生物研究保育中心舉辦「石虎有你真好–推廣友善石虎農作記者會」， 感謝各企業及通路協助推廣石虎友善農作。《行政院農業委員會主任委員 陳吉仲(中)、和泰汽車公關法務部部長 謝琴韻(右二)、行政院農委會林務局長林華慶(右一)、行政院農委會特有生物研究保育中心主任楊嘉棟(左一)》圖／和泰集團提供

和泰集團受邀參加由行政院農業委員會林務局和特生中心舉辦「石虎有你真好–推廣友善石虎農作開記者會」，農委會近年積極推動友善環境耕作，農民只要取得有機、產銷履歷或綠色保育標章等驗證，並保留石虎所需草相，採取不使用毒鼠藥、獸鋏等友善行動，即可獲得「友善石虎農作標章」認證，提升石虎棲地品質，讓石虎可以在農地安全活動與覓食。和泰集團「台灣原生動物守護計畫」將擴大石虎保育範圍，透過集團的力量及資源，支持石虎友善農作產品，讓農友收入更加穩定，進而帶給石虎安全、幸福的家園。

友善石虎農作農地，保留長草便於石虎棲息躲避。圖／和泰集團提供

2021年起「台灣原生動物守護計畫」啟動 守護本土石虎

為了更深入守護台灣珍貴美麗物種，2021年起和泰集團展開「台灣原生動物守護計畫」，捐贈農委會特生中心「TOYOTA RAV4動物救援車」將出生四個月大的虎力旺、虎力秀兄妹，從台北市立動物園接送至南投特生中心展開野放訓練；並在疫情期間，於【和泰集團 ESG • 與美好台灣同行】粉絲專頁發起石虎保育推廣，發佈「小石虎週記」、「石虎小學堂」、「小虎菜市場名命名活動」等系列線上貼文，用輕鬆有趣的方式帶出石虎保育議題及重要性。

2022年以〈虎力平安元年〉 宣誓守護石虎決心

2022年，和泰集團、行政院農委會特生中心與Garmin攜手開啟台灣原生動物守護計畫〈虎力平安元年〉，共同開發TOYOTA DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》導航圖資，將哺乳類(石虎)及其他動物出沒的熱點路段資料加入導航圖資中，透過文字及語音提醒功能提醒駕駛「動物頻繁出沒，請注意減速慢行」，降低對石虎及其他珍稀動物的危害，為全台首家於車輛設計中融入動保之車商；同時捐贈「TOYOTA COROLLA CROSS保育推廣車」用於鄉鎮巡迴石虎保育教育；為了讓大眾更了解石虎及石虎生存現況，和泰集團及行政院農委會特生中心一同拍攝「大自然媽媽」廣宣影片，從石虎寶寶主觀視角轉變為大自然媽媽的視角，以媽媽擔心石虎寶寶受到外在環境危險帶出特生中心在石虎救援上的努力，呼籲大眾一同保育石虎。除此之外，和泰集團設計公益LINE貼圖「和泰吉祥物-虎力平安初登場」，藉由可愛的集團吉祥物虎力陪伴大家的日常，貼圖所得全數將捐贈行政院農委會特生中心經費作為石虎保育經費，讓石虎平安回家。

和泰集團台灣原生動物守護計畫包含四大面向(石虎救援、石虎移動安全、石虎野放訓練、石虎保育推廣)，攜手行政院農委會特生中心守護石虎。圖／和泰集團提供

2023年〈虎力幸福年〉 為石虎創造幸福家園

台灣原生動物守護計畫〈虎力幸福年〉期許集結更多力量為石虎提供幸福家園，除了協助推廣石虎友善農作產品，更與南投縣市政府合作，於曾發生石虎事故路段設立超過26面「石虎出沒」警示路牌，提醒駕駛行車放慢速度，也讓用路人清楚該區域為石虎出沒範圍。和泰集團號召百位志工，到南投橋頭濁水溪與特生中心及經濟部水利署第四河川局一同清理在石虎棲地(河床)堆積已久的大型垃圾，給予石虎乾淨健康的生活環境；並實際到特生中心野生動物急救站執行「護鳥飛翔」窗貼活動，降低玻璃的穿透性和鏡像反射，減少野生鳥類撞擊玻璃的危機發生，現地感受台灣生態保育的重要性。