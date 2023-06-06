聚陽攜手荒野保護協會與PaGamO三度合作 數位學習結合實地生態導覽

環境教育如何在兩年內成功吸引超過50萬人次的學童關注？透過線上遊戲學習任務，讓年輕學子們了解環境保護的知識，並深刻明白地球永續的重要性，而串起這一系列綠色行動的幕後推手就是——聚陽實業。聚陽實業高度重視地球永續議題，呼應聯合國永續發展目標第13項 : 氣候行動，從源頭推動綠色供應鏈，除了積極邀請供應鏈夥伴參與減碳行動，更與公益夥伴們協力守護地球。

聚陽周理平董事長和孩子們一起打Game闖關。圖／聚陽提供

響應2023地球日的主題「投資我們的地球」，聚陽第三度攜手遊戲化數位學習平台PaGamO，並且訂定了於2025年達環境教育人次觸及100萬名的目標。聚陽致力於推廣環境守護，今年更加碼提供免費生態導覽，將線上結合線下，讓學童們走入生態現場，認識大自然豐富的面貌，期待透過實地探訪，將線上學習到的知識落地，讓環境永續教育兼具廣度與深度。

強強聯手扎根環境教育 線上學習x實地生態導覽 一起探險自”綠”生活

2021年為擴大推動環境教育，聚陽攜手荒野保護協會與臺大電機系葉丙成教授全球首創的多人在線遊戲化數位學習平臺PaGamO，合作線上學習環境教育。PaGamO自2014年成立以來，已吸引進超過190萬名高國中小學生的註冊使用，免費提供學科題目和創新的遊戲化互動學習模式，激發學生的學習動機。除在學科領域的應用外，亦常結合產官學等領域合作，共同倡導多元跨域素養教育，特別關注環境教育的重要性。

聚陽與自2021年與PaGamO合作至今，已有超過50萬人次的學子完成遊戲任務。如今邁入合作的第三年，主題為「自『綠』生活探險記」，由荒野保護協會和聚陽共同提供環境知識題庫，以減碳綠生活為主軸，特別為落實生活實踐而新增了「環保時尚服飾」的生活應用題目。遊戲任務從5月進行至10月，完成任務即送深受玩家喜愛的鳥類系列虛寶作為獎勵，帶著黃嘴、黑髮白眉的可愛小燕鷗豐富遊戲王國，激勵高中職及國中小莘莘學子的向學鬥志。

這次合作更特別提供荒野保護協會限量的免費生態導覽名額，讓學童除了可在線上數位學習外，還可以親身體驗大自然的奧妙，並認識各種不同的棲地環境和珍貴的野生動植物，更加深學童體會環境保育的重要性。PaGamO將於6月6日至6月19日間開放Pa好康任務，前往「Pa好康」遊戲世界，完成答題即可參與抽獎，中獎者可免費攜伴一位同行（宜蘭8/11場次除外）。

誠摯邀請大家一起完成遊戲任務和參與免費生態導覽的抽獎活動，共同陪伴學童們學習綠色生活的重要知識。永續環境的實踐需靠眾人的行動支持，透過教育的力量，傳達環境永續的知識與概念於下一世代，讓我們攜手一同邁向自「綠」生活！

聚陽於PaGamO遊戲化數位學習平台的Pa好康遊戲世界：https://www.pagamo.org/course/J732E86D