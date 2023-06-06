《聲寶主題周》PLG冠軍戰國王邀總裁陳盛沺開球

台籃PLG冠軍戰第二場新北國王籃球隊於5日主場迎戰台北富邦勇士，賽前特別邀請在社會公益及贊助運動方面不遺餘力聲寶集團總裁陳盛沺擔任賽事開球嘉賓。

PLG職籃比賽的陳盛沺特別穿上國王特製的應援球衣坐在現場替國王球員加油打氣，新北國王籃球隊董事長王文祥也在現場與陳盛沺握手致意寒暄，顯示兩人的好交情。第一次來新莊體育場看陳盛沺表示，現場氣氛很有年輕活力，比賽非常刺激，最欣賞國王本土中鋒戴維斯誇他打得很好。

熱愛運動的陳盛沺說念大學的時候籃球打前鋒的位置，在畢業前夕還贏了好幾各系所，後來長不高就沒再打，現在只打高爾夫球，近年來聲寶贊助健行科大籃球隊、PLG等籃球項目，更贊助鄭美琦、曾雅妮、張瑄屏等高爾夫選手。

聲寶知名度高，享有品牌高知名度，也讓外界認為是具活力、朝氣，甚至受年輕人喜愛的品牌，陳盛沺表示，推廣體育活動，就是具有跨世代、甚至是跨國界溝通的最好管道。

賽事的中場活動《SAMPO聲寶》Logo Shot更是一大亮點，幸運的球迷將SAMPO 4K QLED量子點旗艦轟天雷電視帶回家，近年來政府提倡節能減碳，陳盛沺指出，聲寶的電器用品，不論在新工廠建置上，或是產品研發策略上，都首重節能減碳與環境保護，超前布署。