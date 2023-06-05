優樂地永續攜手社企及永續團體舉辦生物多樣性行動論壇

主辦單位優樂地永續攜手恆好玩永續行動、環境友善種子、中華民國企業永續發展協會(BCSD)與CSRone共同協辦的「30×30全球共識-生物多樣性行動論壇」今(5)日熱鬧登場。行政院農委會主委陳吉仲現場致詞表示，政府目前積極讓全球看到台灣生物多樣的豐富性，也會將2023年台灣生物多樣性行動論壇的決議，當作政策的重要措施。

優樂地永續董事長朱竹元指出，人類活動威脅到全球動植物物種，有將近100萬種物種面臨滅絕；CSRone永續智庫創辦人嚴德芬同步表示，全球每年在自然資源與生態系相關服務涵蓋的經濟規模是125兆至140兆美金，而該數據顯示出因氣候變遷、淨零等ESG問題的解方，就是生物多樣性與自然生態。

恆好玩永續行動發布台灣首份針對國小家長為受訪對象，實施「國小家長對環境教育認知行為調查」指出，結果發現近九成家長重視環境教育，其中有69％重視程度更甚於考試成績，另外49％家長曾跟小孩討論或採取環境行動，且家長自評對環境教育的認識平均僅6.4分，顯示家長在環境教育呈現高善意、低認知的落差。

為此，恆好玩永續行動攜手環境資訊協會、偉太廣告、優樂地永續發起首份「永續家庭聯絡簿」，期盼能加速實現守護台灣3％民間保育地目標，林務局、和泰汽車、O’right歐萊德等環境友善種子，於現場共謀生物多樣性的永續未來。

為有效推廣環境行動，「永續家庭聯絡簿」將免費提供校方快速落實環境教育，每本聯絡簿將提撥5元至環境資訊協會做為環境棲地行動。對永續家庭聯絡簿專案有興趣企業或民眾可查詢：https://pse.is/4zquaw