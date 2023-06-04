金手獎樂團舉辦金手風韻藝同歡聚

由臺中市政府所創立臺中市金手獎廠商協進會，為了表揚在地的隱形冠軍、傑出製造業。臺中市金手獎廠商廠商協進會得獎廠商，成立金手獎薩克斯風樂團，於３日在上研機電庭園與大廳，舉辦的「金手風韻、藝同歡聚」活動，邀請薩克斯風界名師凡人(大師兄)、飛鴿樂團等薩克斯風愛好者一起共襄盛舉。

金手獎薩克斯風樂團圑長林釗宏（上研機電公司總經理）表示，臺中市金手獎廠商協進會的歷屆金手獎得主，除了致力拚經濟之外，也因為對音樂藝術的熱愛，成立了臺中市金手獎樂團，邀請工策會黃于珊總幹事擔任榮譽總監，臺中市經發局專門委員林敏棋、金手獎得獎廠商協進會理事長孫志仲賢伉儷、祕書長石懷政，等人都親臨現場，表達對活動的支持與肯定。及薩克斯風界名師凡人(大師兄)、飛鴿樂團等薩克斯風愛好者、企業家在忙碌的工作之餘，以薩克斯風會友、用音樂交心，彼此切磋技藝，自娛並娛人不亦樂乎。

金手獎薩克斯風樂團曾因疫情關係，暫停活動一段時間，去年底隨著疫情解封，在團長（上研機電林釗宏總經理）策畫下，報請金手獎得獎廠商協進會理事會核准之下，重啟一系列繽紛的活動。展開「互動、增益見聞見識，交流、激發團員的進步動力」，因此期望加強與外界的互動與交流。舉辦的「金手風韻、藝同歡聚」活動。

在上研公司庭園的綠樹、花朵環繞的優美環境之中，首先由金手獎樂團帶來追幸福、甜蜜蜜、雲中月圓、四季紅四首動人的歌曲，揭開歡樂的序幕。接著是薩克斯風大師的展演與交流，邀請到戀戀鰲峰樂音協會王龍騰理事長、台中市進出口公會劉宏洲理事長的1/3樂團(金手獎第二十屆得獎主)、豐洲工業區理事長劉栢勇的中坑500樂團、凡人&淑昭二重奏、蔡順源老師所帶領的太平扶輪社樂團，張耿彰(金手獎第十六屆得獎主)所屬的飛鴿樂團、侯仁偉老師等名家，以及台中建經薩克斯風五重奏，進行精彩生動的演出，讓所有來賓聽得如癡如醉、擊掌如雷，叫好連連。

最後的happy ending 是月亮代表我的心大合奏，百家爭鳴，讓氣氛達到最高點，不但讓大家看見台中企業家的另類才藝與風韻，畫下最美麗雋永的回憶。