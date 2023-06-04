金手獎薩克斯風等樂團聯合表演

台中市金手獎廠商協進會成立金手獎薩克斯風樂團，於３日在上研機電股份有限公司舉辦金手風韻、藝同歡聚聯誼活動，金手獎薩克斯風樂團邀請：凡人大師兄、三分之一、鰲峯、中坑五百、飛鴿、台中建經薩克斯風五重奏、老師蔡順源老師等樂團，共同演出，擴大薩克斯風樂團交流。



金手獎薩克斯風樂團圑長林釗宏（右三）與圑員謝滿玉（右四）。圖／蔡榮昌。

金手獎薩克斯風樂團圑長林釗宏表示，金手獎薩克斯風樂團，是臺中市金手獎得獎廠商，對於薩克斯風有共同興趣的企業經營者所組成。為了增進圑員的和諧及圑隊的默契，及向外學習，於3日舉辦金手獎樂團聯誼活動，邀請飛鴿樂團、凡人大師兄、三分之一樂團、鰲峯樂團、中坑五百樂團、台中建經薩克斯風五重奏、蔡順源老師等樂團共同表演，擴大薩克斯風樂團與圑互相觀摩，互相交流，提升薩克斯風圑隊的技藝，走向舞台。除了娛樂自己，也能娛樂別人，讓薩克斯風音樂學術，與實際的演出互相結合，共同樂觀積極發揚薩克斯風音樂，增進人與人之和諧，快快樂在一起。



台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，台中的薩克斯風近年來非常盛行，成為國際化的音樂美學文化。企業交給第二代後，企業主夫妻一起學習薩克斯風，一起參加演出。台中市政府舉辦金手獎活動，得獎廠商所成立的金手獎薩克斯風樂團，今日的活動透過樂團與團之間，及夫妻之間的活動，可以增進心靈音樂美學，夫妻的感情。



台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊。

金手獎薩克斯風樂團特別邀請薩克斯風界名師：凡人(大師兄)與淑昭，凡人在網路流量率達１億7仟多萬，至今台灣網路流量尚無人所能破，獨佔鰲頭。目前在童綜合醫院每星期一演出，至今已近五百場次。凡人與淑昭二重奏：落葉時、風中燈、採茶丟丟銅、台北迎城隍獲得掌聲連連。



台中市金手獎得獎廠商協進會第17屆理孫志仲。

台中市金手獎得獎廠商協進會第17屆理孫志仲表示，金手獎得獎廠商皆是隠形冠軍的成功企業廠商，平時忙於公司業務，有志一同成立薩克斯風，首任圑長張耿彰（眾程公司總經理），同好交流，舒緩壓力達到廠商之情感交流。並成立世傳承世代委員會，讓新世代精英有互動的平台順利傳承。



台中建經Sax重奏團老師侯仁偉(右一)。

侯仁偉老師為台中知名薩克斯風老師，已任教超過15年 學生超過200多位，目前帶領爵響Sax重奏團、台中建經Sax重奏團、中興大學EMBA、中興興叭克、台中傑人會、松竹扶輪社、東南扶輪社、中科愛樂、黃鶯出谷等15個薩克斯風樂團。台中建經薩克斯風重奏團成立至今已近七年，一直由侯仁偉老師所指導。除了有台中街頭藝人團體執照外，多位成員也擁有個人證照，並多次舉辦大型音樂會演出，從大墩文化中心、新民高中音樂廳、中教大寶成音樂廳，至今年第六回音樂會已連續兩年在台中中山堂與爵響薩克斯風重奏團一同演出已超過百場以上。