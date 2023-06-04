絲織業淨灘 以行動守護海灘 一起為海洋永續發聲

工業同業公會為慶祝創會70周年，聯合創立50周年的台灣富綢纖維股份有限公司及創立30周年的流亞科技股份有限公司於6月3日舉辦淨灘公益活動，地點在新北市貢寮區福隆附近，分在挖子海灘的「沙灘組」及在桂安海岸岩石區的「挑戰成就組」，由絲織公會莊燿銘理事長／台灣富綢公司董事長及流亞科技公司陳暐仁董事長親自帶領會員及公司同仁，計撿拾寶特瓶等可回收資源100公斤及不可回收垃圾200公斤，合計300公斤，展現紡織業守護美麗海灘、重視環保的用心。

絲織公會、台灣富綢及流亞科技公司聯合淨灘，計撿拾寶特瓶等可回收資源100公斤及不可回收垃圾200公斤，合計300公斤，眾志齊心，為海洋盡一份心力。圖／絲織公會提供

絲織公會莊燿銘理事長表示，此次淨灘公益活動三合辦單位分別由桃園及台北搭乘6輛遊覽車前往，為將環境教育傳播每位參加者，除行前宣導外，並蒐集多個淨灘公益影片於車上播放，搭配環教老師解說，讓參加者深刻感受海洋環境正因大量人造的塑膠等廢棄物垃圾，造成嚴重的生態汙染，急需喚醒民眾投入環保，守護海洋環境。淨灘結束後，大部分參加者均以蔬食午餐，以實際行動響應環保。

此次淨灘活動相當踴躍，一起為海洋永續發聲。圖／絲織公會提供

絲織公會莊燿銘理事長表示，為搭配此次淨灘活動，特以回收寶特瓶為主要原料，製作全製程台灣生產的機能、時尚、環保圓領衫致贈每位參加者穿著，呼應環保，也提升公益形象，希望此次活動能有拋磚引玉效果，促進更多團體參與淨灘，實際投入環境保護的行動。