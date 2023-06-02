臺灣帝亞吉歐響應6/5世界環境日淨灘守護臺灣海岸拒絕塑料汙染「塑戰速決」

全球最大烈酒集團帝亞吉歐(DIAGEO)致力打造一個更美好且更具包容性的世界。在6/5世界環境日前夕，臺灣帝亞吉歐攜手非營利團體寶島淨鄉團，並號召企業逾百位員工與家屬，於新北翡翠灣周邊海灘，以淨灘和海廢環境教育作為臺灣帝亞吉歐長期深耕臺灣，其中一項的持續性環境永續行動，以象徵企業永續及與臺灣這片土地共榮共好的核心理念。活動參與人數超過百餘人，共清出204公斤海洋廢棄物，其中近6成為塑膠垃圾。臺灣帝亞吉歐希望藉由這次的「淨灘活動」，呼應世界環境日「塑戰速決(#BeatPlasticPollution)」，共同實踐減少塑料污染的目標。

臺灣帝亞吉歐總經理梁殷禎表示，對於臺灣百位員工生長、生活的這片土地，我們有很深的連結和情感。這次的淨灘活動，很開心員工及家屬們的熱情參與。除一起清理臺灣海岸線、減少塑膠汙染，我們也期望在每一個人心中種下永續的種子，今天是新北萬里的翡翠灣，未來更期盼藉由我們每一個帝亞吉歐人的雙手，持續守護臺灣環境。

響應0605 世界環境日「塑戰速決 (#BeatPlasticPollution)」，帝亞吉歐ESG家庭淨灘日活動，號召企業逾百位員工與家屬到新北翡翠灣淨灘，為台灣海岸線永續盡一份心力。業者提供

臺灣帝亞吉歐公共事務部總監謝翠娟指出，臺灣四面環海，據環保團體2023年調查發現，臺灣海岸線廢棄物仍以塑膠瓶罐等一次性廢棄物及漁業廢棄物數量佔多數，塑膠海廢進入海洋，對海洋生態造成的危害不能不重視。帝亞吉歐於淨灘日前夕舉辦環境永續系列講座，除邀請KEEP WALKING夢想資助計畫得主郭芙分享海岸保麗龍回收行動，及寶島淨鄉團創辦人林藝分享海岸守護實踐及環境教育課程，利用實際行動故事的分享，提升員工永續知識及自發性。

謝翠娟強調，帝亞吉歐將持續透過十年行動計畫2030 社會願景，於全球各地加速展開永續計畫，包括穀物到洋酒的永續發展、倡導理性飲酒、推動包容和多元的環境並致力減碳行動。在環境永續方面，帝亞吉歐在臺灣已移除部分品牌與品項商品的紙盒包裝，降低非必要性包裝的浪費外，延續Johnnie Walker品牌持續進步的Keep Walking 精神，從2003年啓動夢想資助計畫，鼓舞民眾以實際行動突破困境、提出夢想方案。至今，夢想資助計畫收到近萬份夢想企畫書，已資助超過200個夢想，更有百位社會賢達擔任專業評審，與帝亞吉歐陪伴夢想起飛。帝亞吉歐將持續以「理性飲酒」、「社會共融」與「環境永續」為三大ESG永續的核心策略主軸，實踐2030 社會願景並發揚在地精神，關懷社會議題，更希望邀請大眾響應6/5 世界環境日，為地球永續各盡一份心力。