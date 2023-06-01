王迎春、黃詠雪積極響應愛心慈善 善款捐贈教養院

當代藝術家王迎春在藏逸春季藝術拍賣會上，受到專業級藏家與設計師的肯定與收藏（左起：遠哲科學教育基金會馬蕙蘭執行長、慈心慈善教育基金會林函瑢董事長、當代藝術家王迎春、華圓MCA文創公司張董事長夫人周蓮子）。圖／王迎春提供

當代藝術家王迎春日前在藏逸春季藝術拍賣會上，受到專業級藏家與設計師的肯定與收藏，大放藝彩，藝心不忘愛心，在中華全球蔬食協會創會6週年大會上捐贈版畫好事成雙，所得全數捐贈幼安教養院。

當代藝術家王迎春積極響應愛心慈善（右）與中華全球蔬食協創會長黃詠雪（中）將善款全數捐贈苗栗縣私立幼安教養院，由院長林勤妹代表接受。圖／王迎春提供

今年的藏逸春季拍賣上，當代藝術家王迎春的作品，受到許多文化菁英的矚目，藏逸首席拍賣官李承倫、中華全球蔬食協會創會會長也是代比爾珠寶董事長黃詠雪、寗享設計公司創辦人許捷寗、華圓MCA文創張國傑董事長、遠哲科學教育基金會馬蕙蘭執行長，慈心慈善教育基金會林函瑢董事長，香尼歐整合行銷總監曾淑琳，完美極緻舞蹈中心創辦人KiKiKuan、尚湧科技劉仁湧博士、元芯科技許元豪董事長，當天都來到拍賣會現場競標，最後在多組藏家的欣賞及競標下，由藏逸首席拍賣官李承倫、寗享設計公司創辦人許捷寗、尚湧科技劉仁湧博士得標珍藏。

台中天元扶輪社社長翁政宏（左）、代比爾珠寶公司董事長黃詠雪（中）、當代藝術家王迎春，因藝術交流而結緣。圖／王迎春提供

許捷寗以現場最高價取得王迎春的「語彙系列（駐足）」，她盛讚王迎春的作品，融合中國傳統與現代藝術的技法，其中細膩的筆觸刻畫內心的情感，充滿哲理的氣息傳遞著生活中的美學，她希望能將藝術融入於設計中，讓藝術在空間中，有著療癒又激盪創意的交流對話。

當代藝術家王迎春、代比爾珠寶公司董事長黃詠雪、幸福空間設計師許捷寗、元芯科技董事長夫人闕敏娟（左起），共同發揮藝術中真、善、美的力量。圖／王迎春提供

拍賣會後，王迎春積極響應愛心慈善，捐贈版畫作品「好事成雙」，希望用藝術傳遞美好的正能量，黃詠雪也在創會6週年慶大會上協助慈善拍賣，善款全數捐贈苗栗縣私立幼安教養院，發揮藝術中真、善、美的力量，透過黃詠雪的暖心義行，傳達對為社會的關懷，也貢獻一分力量。