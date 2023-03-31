社頭清水國小慶兒童節 富偉總裁蕭文龍請吃排餐學國際禮儀

彰化縣社頭鄉清水國小昨天（3/31）舉辦慶祝兒童節活動，各界來賓紛紛到場送上祝福，並送給孩子們一份特別的兒童節禮物。活動當天，富偉科技集團總裁同時也是清水國小校友會理事長蕭文龍愛心一如往昔，再次慷慨招待全體師生享用豐盛美味的排餐，讓孩子們能夠在節日裡享受美食，彰化縣富偉國際獅子會也蒞校辦理國際禮儀規範宣導，讓孩子們學習如何表現出優雅得體的舉止，透過西餐禮儀的宣導，學習到正確的使用方法，做一個氣質出眾的紳土和淑女。

兒童節前夕各界貴賓特別到社頭鄉清水國小關懷祝福孩子們兒童節快樂。圖／陳仁義

富偉集團總裁蕭文龍親自教導孩子們享用西餐時使用刀叉的正確方式與禮儀。圖／陳仁義

此外，元大金控運用金融營運服務結合公益，透過營業據點，深入服務周邊社區，落實聯合國永續發展目標SDG1公益關懷，集團旗下元大銀行與元大投信也應邀參與慶祝活動，現場並宣導儲蓄觀念，共同贈送每位學生小豬撲滿公仔，鼓勵他們從小養成理財習慣，學習累積財富的第一課在於儲蓄，為未來發展奠定良好的基礎，讓孩子們在充滿歡樂和驚喜的氛圍中收穫滿滿。

清水國小家長委員會表揚模範兒童。圖／陳仁義

社頭鄉公所贈送每位小朋友兒童節禮物。圖／陳仁義

清水國小家長委員會贈送兒童節禮物。圖／陳仁義

元大投信與元大銀行北斗分行代表致贈小豬公仔撲滿給每位小朋友，鼓勵他們養成儲蓄好習慣，為自己許一個美好未來。圖／陳仁義

社頭鄉公所和清水國小家長委員會也分別贈送每一位學生一份兒童節禮物，表達對孩子們的祝福與關愛，另外，該校家長委員會還表揚校內每班的模範兒童，鼓勵孩子們從小樹立良好的學習態度和品德涵養，整個活動充滿了歡樂和溫馨的和樂氣氛，讓孩子們度過了一個難忘的節日。

清水國小校長蕭睿瑜（圖左）致贈感謝狀給富偉集團總裁蕭文龍（圖右），感謝他長年來對孩子們的用心與關愛。圖／陳仁義

清水國小校長蕭睿瑜致贈感謝狀給元大投信與元大銀行。圖／陳仁義

為了讓清水國小學子們從小打好美語基礎，富偉集團總裁蕭文龍特別捐贈20餘萬元電子看板，每日秀美語，讓學生們可以天天學美語，還可參加考試拿獎勵。圖／陳仁義

清水國小校長蕭睿瑜表示，感謝所有贊助及參與此次活動的各方代表，讓孩子們在充滿關愛和支持的環境下日漸茁壯，並期許每位小朋友心懷著感恩、惜福的心情，將來有能力也可以學習蕭文龍理事長、元大經理主管們和在場所有社團會長、社會精英賢達們對教育的無私奉獻和付出的精神。