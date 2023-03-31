滙豐台灣《希望閱讀添翼計畫》踏遍全台學校推理財教育

隨著全球經濟局勢瞬息萬變，通膨與升息壓力衝擊家庭經濟力，如何讓下一代從小學理財、蓄積未來財金力，成為首要之務。根據滙豐（台灣）商業銀行(下稱「滙豐台灣」)發表的親子理財素養現況調查發現，超過九成的家長與老師都認同孩子的理財教育應從小開始，但逾七成親師都認為自身金融知識及經驗需再加強；此外，推理財教育時最困難的是學生金錢觀念受家庭影響、及金錢觀念尚未建立；而缺乏退休規劃、沒有足夠存款因應緊急事件、不知道如何投資理財也成為現今親子家庭理財的痛點。

這項調查是滙豐台灣與天下雜誌教育基金會及親子天下合作，邀請全台1,000名教師及家長參與，調查面向涵蓋理財教育融入教學的現況、及觀察疫後時代家庭理財觀念的轉變，為全台教育現場的金融素養教學與家庭理財進行大體檢。滙豐台灣環球私人銀行負責人陳怡婷表示，「正因為理財教育很重要，所以我們很早就開始深耕兒童理財教育，希望從金融專業出發，陪孩子培養面對和掌握未來的能力。」

滙豐台灣環球私人銀行負責人陳怡婷。圖／親子天下提供

以企業之力插旗全台，播下理財教育的種子



深耕理財教育，滙豐台灣從2018年就開始與天下雜誌教育基金會及親子天下合作「希望閱讀．添翼計畫」，足跡踏遍全台偏鄉學校，協助超過千位學童建立理財素養、並培育逾百位金融理財種子教師，播下種子、為下一代的理財教育奠定良好基礎。細數滙豐台灣這五年來的努力，陳怡婷分享，「我們不只是企劃與提供所需的教材、教具，還號召員工化身為志工，把這些理財教育資源帶到小學與偏鄉，成為改變社會的力量。」

呼應全球永續浪潮，滙豐台灣持續透過永續金融實踐ESG，也觀察到國內教育理念的轉變，企業永續發展處黃靖涵副總裁指出，「我們的初衷就是順應當前教育思潮，從金融本業出發、鼓勵員工參與，讓每一個人都能親身投入永續行動。」善盡金融從業人員職志，陪伴孩子學理財，也實踐聯合國「2030永續發展目標」（SDGs）：消除貧窮和優質教育，努力弭平親師在理財教育的缺口，為下一代培養幸福的能力。

親子天下媒體中心副總編輯蘇岱崙。圖／親子天下提供

讓孩子對花錢有感，培養理財素養這樣做



不僅關注教學現場、也重視家庭對孩子的影響，親子天下媒體中心副總編輯蘇岱崙指出，此次調查中發現，親師認為孩子最需加強的理財素養就是「理解金錢的價值或使用方法」，她認為透過教育不僅能培養孩子財金素養，還能進一步把理財觀念帶回家庭、改變大人的作為。

正因為孩子理財觀念的建立與原生家庭息息相關，育有四子的理財專家郭莉芳也分享自身經驗，如何帶孩子從檢視生活中的消費開始，帶孩子學習看銀行帳單，認真檢視每一筆支出、鼓勵他們花零用錢，讓他們真正對花錢有感，進而建立正確的理財觀念。

理財專家郭莉芳。圖／親子天下提供

力推兒童理財教育，滙豐台灣觀察到想讓孩子的金融素養從小開始扎根，家庭及教育現場應一起努力，陪伴孩子從做中學，建立起正確的價值觀、養成負責任的理財態度，才能持續深化財金力，無懼迎接瞬息萬變的未來世界。

調查說明：

【理財教育融入教學現況大調查】(給教師)

親子天下於2023年2月26日至3月14日針對全台教育工作者進行調查，總共回收有效問卷840筆，填答者為有41.5%為國小老師，59%年紀為45歲以上。

【疫後世代，家庭理財觀念大調查】(給家長)

親子天下於2023年2月26日至3月14日針對全台家長進行調查，總回收有效問卷785筆。