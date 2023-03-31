長庚醫院邀請「微笑行動」來臺交流

國際醫療服務組織微笑行動Operation Smile與長庚紀念醫院攜手合作，共同推動醫療援助、專業醫學培訓、社會福利發展，加強國際合作，提高臉部唇顎裂及燒傷患者的醫療品質。為加強交流合作，長庚紀念醫院於3月30日至31日邀請了微笑行動Operation Smile的三位代表，進行交流訪問，共同探討未來的合作方向。

長庚醫院自2021年成立國際事務發展中心，由魏福全院士擔任召集人，以促進國際醫療合作、國際研究、國際人才代訓及國際援助等作業。於疫情間已與微笑行動Operation Smile進行多次視訊會議討論，訂定本次的訪問交流活動。



微笑行動Operation Smile於1982年創立，總部位於美國弗吉尼亞州，目前在60多個國家和地區設立服務中心，係全球最具規模國際非營利醫療服務組織之一。多年來積極為弱勢兒童提供唇腭裂修復手術援助，亦透過Campions Program提供醫學教育，為各支援國家培養本土的唇裂和腭裂醫療專業人才，達到長期耕耘目的，讓當地的患者得到更好的治療。

微笑行動Operation Smile三位代表參觀桃園長庚紀念醫院的顱顏中心，由醫療團隊作顱顏中心的醫療特色、國際代訓及義診介紹。圖／長庚醫院提供

此次交流訪問，微笑行動Operation Smile三位代表: Dr Gaurav Deshpande醫療監督和安全的副主席、Dr John Dutton醫院合作關係高級主任、Dr Marvee Turk全球外科研究員，除參觀了長庚紀念醫院的顱顏中心、燒傷加護病房等醫療單位，還與長庚醫療團隊進行了深入的交流與座談，分享了彼此在醫療領域的經驗與心得，討論了如何透過Campions Program進一步強化彼此的合作，提高國際醫療水平，並共同探討如何更有效地進行醫療援助，讓更多需要幫助的人獲得更好的治療效果。

三位代表對長庚的先進設備、優良技術和嚴謹的醫療管理印象深刻，並對Campions Program的未來發展充滿信心。會後更擬訂於4月初，與長庚醫院共赴新加坡及馬來西亞，加強台灣與東南亞地區的交流，促進雙方的互利共贏，進一步落實醫衛國際合作。

(左一)長庚醫院正接待整形外科代訓的盧安達籍Fellow Ian、(左二)林口長庚馮思中副院長、(左三) 外科部部長羅綸洲、(左四) 魏福全院士及微笑行動Operation Smile三位代表。圖／長庚醫院提供

魏福全院士表示，此次微笑行動Operation Smile代表的訪問是長庚國際事務發展中心積極推進國際醫療合作的具體成果，也是Campions Program在台灣推進醫療援助和培訓方面的重要里程。長庚醫院一直致力於推動國際醫療合作，通過與國際知名醫療機構和組織的合作，提升長庚醫療的國際影響力和專業水平。今後，長庚醫院將繼續加強與微笑行動Operation Smile等國際醫療組織的合作，為更多需要醫療援助的人提供幫助，並透過Campions Program進行醫療培訓和人才交流，提升國內外醫療專業人才的水平和國際競爭力，貢獻社會福利和健康事業的發展。