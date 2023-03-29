第八屆兒少文學獎於台中德芙蘭小學舉辦

由「台灣人間有愛中小企業互助協會」舉辦「第八屆人間有愛兒少文學獎」，鼓勵小朋友以文學創作為基礎、發揮文字創作潛能實現夢想，現場除進行「兒少寫作分享」、「義賣攤位」還有「音樂表演」由德芙蘭小學學生所帶來的小提琴演出收割歌及小蘋果兩首曲目，會中安排來自上海魔法偶像總冠軍魔術師林坤毅，以精湛的魔術表演與台下孩子們及企業一同體驗一段驚奇有趣的互動魔術，並力邀企業的力量齊聚一堂擔任圓夢大使，包括「金豐禾、台灣自體幹細胞、橘野數位設計、崴倫國際、健民生技、十全藥廠、麥易購有限公司、安成餐飲」的暖心企業等，在兒少的故事裡擔任圓夢大使齊為兒少鼓勵並盡心力。

金豐禾副總林瓊瑤頒發第八屆兒少文學獎予第一名謝志玲小朋友。

理事長林玉卿表示，第八屆來到位於台中德芙蘭小學，位處偏鄉在松鶴部落是典型鄉下的農村小學，原住民學生及漢族學生各半，存在不少單親及隔代教養及低收入戶的弱勢家庭，協會期望藉由文學創作呈現多元學習，協會自成立以來，除了兒少文學獎之外，論是母親節、兒童節、物資援助甚至寒冬送暖的活動從不缺席，近期更是策畫十分國小的圓夢畢旅走讀，讓孩子們的夢想被看見被實現。她指出此次徵文競賽從初選、複選多次討論，最終選出前三名及佳作得獎孩子們文章，在字裡行間，看見孩子內心真正的模樣，盡是良善與天真，有人寫夢想當醫生、寶石收藏家、美髮師、畫家，每一句都有著期許，都有著我們看不見的力量，當孩子有想法，寫出他未來夢幻職業，或許是大人眼中的冷門，卻是孩子眼中的夢想歸屬。

台灣自體幹細胞總經理蕭文河頒發第八屆兒少文學獎予第二名余蕥妡小朋友。

橘野數位設計執行長王香晴頒發第八屆兒少文學獎予第三名陳恩晞小朋友。

麥易購有限公司執行長楊國勝頒發第八屆兒少文學獎予佳作廖芮渝

典禮中邀請「健民生技」林政演特助分享，他表示感謝協會舉辦這麼有意義的文學獎的活動，他說從公司創立以來就致力服務社會回饋社會去幫助社會每個角落，期望每個人都能有能力去透過聲音去述說每個人心中的夢想，讓社會有機會去聽到孩子們的故事，自己覺得這是一個很棒的事情。另，「十全藥廠」董事長黃偉倫也到場鼓勵孩童，他期勉小朋友說人要活在當下，有夢就要朝著理想努力前進，才能讓人生不留遺憾。

德芙蘭校長及協會理事長及孩子們開心的與崴倫國際董事長洪琮崴的超跑合影。

協會秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，以最實際 的關懷與幫助，發揮拋磚引玉功能，當知道德芙蘭的孩子們還有一個專屬的棒球隊，前陣子也接受過原住民電視台的報導，「最年輕的原住民少棒球隊，成軍半年迎來首勝」他們每天勤奮的練習之外，更需要外界的資源，因此協會也特別安排愛心義賣，當天義賣所得將捐給學校棒球隊，幫德芙蘭棒球隊加油勉勵球隊繼續前進，讓愛永傳承。