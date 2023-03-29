警界儒將蔡俊章水墨畫邀請展3月31日開展

雲林縣政府文化觀光處展覽館「警界儒將─蔡俊章博士水墨畫邀請展」3月31日開展，為雲林鄉親帶來豐富的視覺饗宴！前警政署副署長、國際知名畫家蔡俊章博士再度受邀返回雲林母縣辦展，於3月31日至4月16日在雲林縣政府文化觀光處展覽館1樓展出，並訂於4月2日上午10時舉行開幕儀式，屆時歡迎雲林鄉親和藝文愛好者前往參觀指教。

雲林知名地標「西螺大橋」成為蔡博士本次展出的主題畫作，且因應今年生肖兔年，蔡博士特別致贈雲林縣政府「玉兔呈祥」畫作典藏，以回饋母縣，同時給予故鄉最真切的祝福。

展出畫作欣賞：松鶴長春。圖／蔡俊章提供

蔡俊章表示，此次有機會重返母縣辦展，精選近年來數十幅畫作，並配合生肖兔年畫作呈祥，期以美好的創作、誠摯的祝福，與雲林鄉親和藝文愛好者分享自己在人生畫布上揮灑逾半世紀的成果。

1950年生於台灣雲林縣，人稱「警界儒將」的前警政署副署長蔡俊章博士，曾任澎湖、南投、台南、高雄市警察局長、內政部警政署副署長；2015年卸下警務工作，43年的警務工作雖告段落，近一甲子的畫筆繼續行雲流水，暢遊人生，豐富生命。退休後，更是精研畫技，潛心畫作，畫域更廣。

展出畫作欣賞：雲壑飛泉。圖／蔡俊章提供

蔡俊章曾多次獲邀至海內、外展出，曾在國立中正紀念堂、國立國父紀念館、佛光山佛光緣美術館總館、台北101大樓中華藝術館、世界警察博物館、香港珍寶王國、北京楓藝創意畫廊、美國洛杉磯華僑文教中心、昆明朱德紀念館、台北藝文推廣處、台北築空間藝廊等個展,並於美國、韓國、香港、澳門、北京、山東泰山岱廟、上海藝術博覽會、昆明、廈門、武漢、桂林及台灣台北、新竹、台中、台南、高雄等各文化中心等個、聯展數十次，也到北韓二次藝術交流及獲頒韓國ICA水墨畫大獎，多次榮獲國際大獎的肯定。

因應今年生肖兔年，蔡博士特別繪製「玉兔呈祥獻瑞」畫作，分享祝福。圖／蔡俊章提供

畫齡近一甲子的蔡俊章博士，自詡｢老警長｣，近年因疫情暫歇出國參展的腳步，蔡博士致力彩繪大幅潑墨山水、人物創作、虎年畫虎，並在國內國父紀念館、中正紀念堂各地開展，以畫會友，基於對故鄉濃郁的情感，蔡俊章彩繪雲林地標｢西螺大橋｣，並於本次畫展中展出，相信觀展的雲林鄉親們一定倍感親切。

雲林知名地標的「西螺大橋」是本次展出主題畫作，同時傳達蔡博士對故鄉雋永的情懷。圖／蔡俊章提供

【警界儒將──蔡俊章博士水墨畫邀請展】開 幕 式：2023/4/2(日) 10:00 。展覽日期：2023/3/31(五) ～ 4/16(日) 。展覽地點：雲林縣政府文化觀光處展覽館1樓（雲林縣斗六市大學路三段310號 05-5523211）。