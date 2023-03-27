日盛台駿促成300套衛浴設備捐花蓮弱勢

去年底日盛國際租賃與臺灣工銀租賃合併，新企業品牌傳愛

日盛台駿國際租賃公司與幸福天使促進協會、鼎興開發貿易公司、國際崇她社等單位共同合作，捐贈花蓮弱勢機構300套凱樂衛浴設備(含馬桶與面盆)，花蓮縣社會處陳加富處長今天代表接受捐贈。日盛台駿關懷社會，傳愛無界，穿針引線促成本捐贈案，為公、私部門與非營利團體的合作模式寫下嶄新篇章。

捐贈案緣起於凱樂衛浴台灣總代理鼎興開發貿易公司有意將馬桶、面盆等衛浴設備捐贈偏鄉或弱勢機構，委由長期扶助弱勢家庭孩童的幸福天使促進協會執行本項捐贈案，日盛台駿國際租賃公司協助促成此次衛浴設備捐贈案，並全額贊助運送至花蓮的運費。

花蓮縣政府27日下午於縣府大樓舉行凱樂衛浴設備捐贈感謝儀式，由花蓮縣社會處陳加富處長代表縣政府接受捐贈。花蓮縣社會處協助媒合有需要的花蓮當地社福單位，將這些設備轉贈縣內長照機構、榮民之家、弱勢家庭及偏鄉學校等，以改善衛生環境，提升機構住民或校園師生日常生活品質。

日盛台駿國際租賃公司總經理朱志威表示：「日盛國際租賃、臺灣工銀租賃於去年12月 1日正式合併成為日盛台駿國際租賃公司，合併後資產規模位居台灣租賃業第四大，新企業品牌精神為『彈性、信賴、永續』，期許與員工、股東、客戶共逐無限可能。日盛台駿很榮幸能與花蓮縣政府及各方夥伴通力合作，完成本次捐贈案，提供品質優良的衛浴設備幫助花蓮縣社福單位提升弱勢族群生活品質，不但彰顯日盛台駿推動永續發展、關懷社會的積極行動，同時也實踐了聯合國『確保健康的生活方式，促進各年齡人群的福祉 (Good Health and Well-Being) 』的永續目標。本案合作模式亦可作為各界推動永續發展的參考，一起促進社會關懷」。