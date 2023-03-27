澳紐商會 ANZCham Charity Bike Ride 公益單車行送愛來吉部落

澳紐商會舉辦之公益單車行於今(2023)年3月25日從雲林斗六出發連續五天，公益單車行由30位澳洲、紐西蘭及其他9個國家在臺企業高階主管及外交官組成，一路行經阿里山、日月潭、苗栗西濱並結束於臺北大稻埕，全程508公里。活動透過親身騎車踏遍臺灣的鄉里和山林，回饋於臺灣這塊土地及人民，並認識各種文化和自然風光。

單車行亮點聚焦於25日於阿里山鄒族來吉部落的捐贈活動，在來吉村長武正清見證下總共捐助31萬元支持社區發展。來吉社區發展協會理事長Paicu Aiofoana 莊雅媊表示感謝商會成員遠道而來，帶的這份禮物將用作於強化社區設施安全、增進老人便利及文化永續。另外，車手們也拜訪了深耕阿里山的穹頂藝術策展人高培華及鄒族藝術家Tanivu達馜舞，認識在地文化創生，並留宿於因莫拉克風災而遷村重建的得恩亞納社區。

素有山豬部落之稱的嘉義縣來吉社區，位於鄒族聖山塔山下。相傳一位特富野社的獵人，因為追捕山豬至現今村落，發現這裡適合耕種居住，並移居到此。部落歷經莫拉克風災受創嚴重，部落一分為三於原地及得恩亞納重建。澳紐商會執行長劉少浡(Glenn Lio)表示，紐西蘭也於上個月遇到本世紀最大風災，共28,000戶受災，損失超過84億美金，這次來到因風災遷村的來吉部落體會更加深刻。

自2018年以來，澳紐商會至今已舉辦了六屆的公益單車行活動。原民交流為澳紐臺三邊關係的重要基礎之一，商會成員以實際行動每年到訪不同部落，並支持部落社區建設與文化保存，不遠千里送愛心。以騎車的方式實際深入鄰里，認識部落的生活及臺灣豐富多元之族群面貌，亦使公益的行動更具全面的認知，並進一步與不同在地社區建立連結。

今年騎乘途經中部山脈的路線也是歷年來最具挑戰性，其中路線包含至位於玉山國家公園中新中橫公路最高點於海拔2610的塔塔加。30位車手今年也穿著印有臺灣鄒族圖騰的車衣，穿越中臺灣的山林和大街小巷而本次活動中有多位車手已完成環島之壯舉，參加車手中多半為澳洲、紐西蘭相關企業之高層主管，平均年齡近50歲，為了參加有些人每天天還未亮就出門練車，騎完便準時上班，也有人利用下班和周末時間練習，每週自主鍛鍊百餘公里，只為這趟熱血的善行義舉不被身體狀況所影響。

商會成員騎經雲林縣。圖／澳紐商會提供

澳紐商會舉辦之公益單車行，連結澳洲、紐西蘭等外商企業，每年到訪鄉里部落愛心捐助，在此特別感謝主要贊助會員科理歐永續能源(Corio Generation)及熱血企業夥伴澳盛銀行 (ANZ Bank)、亞矽自動系統 (ASYS)、台灣艾比偲管理顧問 (APIS4)、華騰國際科技 (ATP Eletronics)、CloudWorks OÜ、台紐乳品 (Fonterra)、天創國際 (Gymnova) 、紐西蘭奇異果(Zespri)的共同支持回饋臺灣。此公益單車行也與TaiwanPlus合作拍攝成紀錄片，向世界展示臺灣自行車環島之美及山林湖海的壯麗。