台北市中小企業協會會員大會暨北協之夜圓滿成功

台北市中小企業協會第七屆第二次會員大會暨北協之夜日前假君品酒店隆重舉行，由理事長林倬生主持。各界會員及長官貴賓既有200餘人出席，聯歡晚會場面熱鬧滾滾，席開20多桌，新、舊會員藉此機會交流，拓展商機、交談熱絡。台北市政府副秘書長王秋冬、經濟部中小企業處處長何晉滄、台北市政府產業發展局局長陳俊安、臺北市中小企業輔導服務中心執行長林宣政等貴賓亦到場祝賀，氛圍更顯熱鬧。

台北市中小企協會理事長林倬生主持會員大會。圖／台北市中小企業協會提供

為了提供會員更優質的服務及跟上經濟脈動的潮流，林倬生特別於會員大會中提出理監事會所通過的5項提案，這些條文的修正，經會員們彼此熱烈討論後，均照案通過，會員們均認為這次的章程修訂，肯定能帶動本會的會務發展與運作。

台北市中小企業協會理監事們合影留念。圖／台北市中小企業協會提供

林倬生表示，本會今年將繼續配合政府政策、中小企業需求，為會員朋友們，舉辦更多的講座、活動、聯誼及學習和交流機會，同時將致力於推動中小企業的健康發展，引進更多的會員壯大會務；林倬生於會後晚宴中，進一步對中小企業發展向與會政府官員提出建議，包括：中小企業融資管道、疫後政府資金補助與稅務優惠，及如何協助中小企業因應未來減碳淨零方向、創新、標準化認證、綠色環保、中小企業人才培訓……等，希望政府可以做中小企業強力的後盾，讓會員們可以跟世界潮流並進，提前做好充分的準備，以因應疫後的無限商機，協助會員朋友搶攻國內及全球龐大商機。

經濟部中小企業處處長何晉滄蒞臨與會。圖／台北市中小企業協會提供

會員大會結束後、北協之夜順利展始，新、舊會員在現場交流各行各業的經驗與從商心得，晚會也邀請多才多藝的會員朋友精采演出，帶動晚會熱鬧氣氛，會中並舉辦摸彩活動，不斷為晚會掀起高潮，笑聲、叫聲連連，歡樂無比。台北市中小企業協會會員大會暨北協之夜就在歡樂中劃下圓滿的句點，也讓與會者留下美好回憶。