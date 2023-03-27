富邦壽推運動平權 輪椅籃球公益賽進軍小巨蛋

富邦人壽UBA大專籃球聯賽持續突破，111學年度決賽不僅首度帶各層級一同「攻蛋」，3月26日更讓輪椅籃球也登上臺北小巨蛋的舞台，特別於公開一級季軍賽前邀請中華輪椅籃球代表隊進行公益賽，除了為即將在泰國舉行的亞帕運資格賽熱身，也希望能藉此機會讓外界更加認識輪椅籃球，從UBA推動運動平權。

大專體總與富邦人壽攜手推動UBA賽事向運動平權精神接軌，今年讓輪椅籃球進軍小巨蛋進行公益賽，教育部體育署學校體育組組長蔡忠益特地為此賽事進行開球，並在這意義非凡的時刻，勉勵參與賽事的代表隊教練、球員，也期許在各單位的共同努力之下，讓輪椅籃球能獲得更多的關注。

冠名贊助商富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，富邦人壽長期支持國內籃球運動發展，如今冠名贊助UBA已邁入第七年，為落實公平待客原則之保險本業精神，更積極接軌國際推動「運動平權」發展，首度將輪椅籃球搬上決賽臺北小巨蛋大舞台，並邀請中華隊代表選手帶來最激勵人心的示範賽事，引領現場球迷及全臺民眾認識輪椅籃球的特色規則及迷人魅力。

進小巨蛋應該是所有籃球員的夢想。」中華輪椅籃球代表隊教練蔡琪揚透露，賽前選手對於這比賽都十分興奮，而球隊目前正積極備戰亞帕運資格賽，這場比賽對球員來說也可算是「壓力測試」，提前感受有觀眾的大場面、適應球場的視野等等，「讓球員能先知道，到時候遇到類似的狀況和強度，要怎麼克服。」

富邦人壽UBA大專籃球聯賽持續突破，111學年度決賽首度帶領輪椅籃球登上臺北小巨蛋舞台。圖／富邦人壽提供

中華隊教練戴沁琳提到，因為這一場高規格的公益賽，選手前幾天就很興奮，「有機會來小巨蛋打球，他們真的覺得非常榮幸和驕傲。」她也盼這場賽事能讓觀眾看到「中華鬥士」的精神及球技。

對於代表隊成員來說，在小巨蛋進行賽事的初體驗十分新鮮，球員也格外珍惜這個機會，隊長呂駿逸表示：「不管對球員或表演者來說，小巨蛋都是全臺最大的舞台。」他也提到，每位輪椅球員都有不可取代的鋒芒，「輪椅籃球就是人人都有價值的運動。」感謝這次機會，能夠將輪椅籃球的意義呈現到UBA舞台，期待未來也能夠讓更多人關注與支持輪椅籃球。

大專體總副會長曾慶裕感謝教育部體育署以及富邦人壽的協力，促成這場賽事，他提到，讓輪椅籃球有機會進到小巨蛋比賽，「當UBA球員能享受到享受到這麼好的場地的時候，我們也想到有一些非常努力的選手，因此安排了這場公益賽，讓大家看到輪椅籃球隊的奮戰精神，相信這對大家的影響都非常深刻。」