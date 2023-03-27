富邦壽推運動平權 輪椅籃球公益賽進軍小巨蛋

富邦人壽UBA大專籃球聯賽接軌運動平權，111學年度決賽邀請中華輪椅籃球代表隊進行公益賽。教育部體育署學校體育組組長蔡忠益、大專體總副會長曾慶裕、富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛共同與會。圖／富邦人壽提供
富邦人壽UBA大專籃球聯賽接軌運動平權，111學年度決賽邀請中華輪椅籃球代表隊進行公益賽。教育部體育署學校體育組組長蔡忠益、大專體總副會長曾慶裕、富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛共同與會。圖／富邦人壽提供

富邦人壽UBA大專籃球聯賽持續突破，111學年度決賽不僅首度帶各層級一同「攻蛋」，3月26日更讓輪椅籃球也登上臺北小巨蛋的舞台，特別於公開一級季軍賽前邀請中華輪椅籃球代表隊進行公益賽，除了為即將在泰國舉行的亞帕運資格賽熱身，也希望能藉此機會讓外界更加認識輪椅籃球，從UBA推動運動平權。

大專體總與富邦人壽攜手推動UBA賽事向運動平權精神接軌，今年讓輪椅籃球進軍小巨蛋進行公益賽，教育部體育署學校體育組組長蔡忠益特地為此賽事進行開球，並在這意義非凡的時刻，勉勵參與賽事的代表隊教練、球員，也期許在各單位的共同努力之下，讓輪椅籃球能獲得更多的關注。

冠名贊助商富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，富邦人壽長期支持國內籃球運動發展，如今冠名贊助UBA已邁入第七年，為落實公平待客原則之保險本業精神，更積極接軌國際推動「運動平權」發展，首度將輪椅籃球搬上決賽臺北小巨蛋大舞台，並邀請中華隊代表選手帶來最激勵人心的示範賽事，引領現場球迷及全臺民眾認識輪椅籃球的特色規則及迷人魅力。

進小巨蛋應該是所有籃球員的夢想。」中華輪椅籃球代表隊教練蔡琪揚透露，賽前選手對於這比賽都十分興奮，而球隊目前正積極備戰亞帕運資格賽，這場比賽對球員來說也可算是「壓力測試」，提前感受有觀眾的大場面、適應球場的視野等等，「讓球員能先知道，到時候遇到類似的狀況和強度，要怎麼克服。」

富邦人壽UBA大專籃球聯賽持續突破，111學年度決賽首度帶領輪椅籃球登上臺北小巨蛋舞台。圖／富邦人壽提供

中華隊教練戴沁琳提到，因為這一場高規格的公益賽，選手前幾天就很興奮，「有機會來小巨蛋打球，他們真的覺得非常榮幸和驕傲。」她也盼這場賽事能讓觀眾看到「中華鬥士」的精神及球技。

對於代表隊成員來說，在小巨蛋進行賽事的初體驗十分新鮮，球員也格外珍惜這個機會，隊長呂駿逸表示：「不管對球員或表演者來說，小巨蛋都是全臺最大的舞台。」他也提到，每位輪椅球員都有不可取代的鋒芒，「輪椅籃球就是人人都有價值的運動。」感謝這次機會，能夠將輪椅籃球的意義呈現到UBA舞台，期待未來也能夠讓更多人關注與支持輪椅籃球。

大專體總副會長曾慶裕感謝教育部體育署以及富邦人壽的協力，促成這場賽事，他提到，讓輪椅籃球有機會進到小巨蛋比賽，「當UBA球員能享受到享受到這麼好的場地的時候，我們也想到有一些非常努力的選手，因此安排了這場公益賽，讓大家看到輪椅籃球隊的奮戰精神，相信這對大家的影響都非常深刻。」

富邦人壽長期支持國內籃球運動發展，111學年度決賽引領現場球迷及全臺民眾認識輪椅籃球的特色規則及迷人魅力。圖／富邦人壽提供
文 謝奇璋

工商時報