護聖宮長青與飛鴿及北安功德會樂團聯合演出

臺灣玻璃博物館，邀請台灣護聖宮長青薩克斯風樂團，於25日臺灣玻璃館在演出，台灣護聖宮長青薩克斯風樂團為了擴大陣容，滿足聽眾多元的音樂與舞蹈樂趣，邀請台中市飛鴿薩克斯風樂團、北安功德會樂團聯合在台灣玻璃博物館義務演出，吸引前來旅遊的民眾，紛紛駐足欣賞、或坐下聆聽，並捐錢投入打賞箱，露出賞心悅目的心情，及響亮的掌聲，給予演奏者非常大的鼓勵，聯合演合出的打賞金，全數捐給台灣護聖宮。



飛鴿團長張耿彰（中)及圑員左起李文祈、游齡慧、蔡宗坤、陳勝湖。

飛鴿薩克斯風樂團長張耿彰（眾程科技總經理）表示，飛鴿薩克斯風樂團的圑員，陳勝湖（明琦彩色印刷董事長）、蔡宗坤（台商）、李文祈（祈贏公司）、游齡慧等，大部份是企業經理級以上的人士，熱愛薩克斯風，利用閒暇之餘，增進自己技能。公益善心不落人後，取得街頭藝人所得打賞，均用在回饋社會。

張耿彰表示，西方諺言:如果一個人手裡只有一個工具，那他一定是認為靠著手裡工具去解決問題(如手裡拿的是鐵槌) ?腦子想？這是一種災難性的思考方式.。透過閱讀不同領域的書籍 (跨領域體驗學習) 觀念，這個觀念真的非常有用，絕對可以為生活帶來風景。飛鴿樂團我們成立的宗旨：飛鴿飛鴿幸福收割、飛鴿翱翔樂音飛揚。飛鴿樂團成員張耿彰、陳勝湖、蔡宗坤、游齡慧、李文祈五人一致認為，學習一門樂器對人的一生影響非常大，因為優美音樂可以撫慰人心，也是通往創造思維和形象思維的道路。

北安功德會樂團長侯緯章（潭佳公司副總經理退休）表示，本著對薩克斯風的熱情，為大家義務演出。集合對愛好薩克斯風共同興趣所組成的樂團，參與者大部分都是企業的負責人固定在彰化台灣玻璃館做公益演出，主要的目的，以社會服務為主，由台灣玻璃館（台明將企業）提供場地，大家做公益活動有錢出錢、有力出力，而這好友樂團，用他們所學的音樂來表演給台下觀眾共樂，台下觀眾也願意拿出100，或200元來打賞，幫助需要幫助的人，當然也希望能帶動更多人出來做公益，尤其有幾位是機械產業的負責人（黑手）平常工作硬梆梆，能吹出又軟又柔的樂聲也是一種趣談，真所謂，個人學習，外面服務，把興趣昇華 有願就有力、只要你願意

台灣護聖宮長青樂團資深圑員龔秀琴表示，台灣護聖宮長青樂團由蔡長衛當任圑長，蔡長衛年逾86歳高齡，仍老當益壯，精神體力依舊健朗。蔡長衛帶領圑隊曾獲得總統蔡英文授旗合照，及當時副總統陳建仁合影，是樂團的榮譽，圑員一致的肯定。

龔秀琴，由於熱愛音樂，對於樂曲有獨特的理解，尤其對薩克斯風音律，更有獨特的音感，加入樂團更能發揮潛在的靈感，配合超強樂理細胞，聽一次就知道音律，聽二次就會演奏。漸漸的對薩克斯風音律愈來愈順耳，音感愈來愈能共鳴，因此對SAX風產生濃厚的興趣，只要聽薩克斯風演奏聲，就能抓得著樂譜，及感受到音樂的旋律，即興演出柔和的樂聲。