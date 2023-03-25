臺灣鬥茶協會考察活動　促進兩岸茶文化交流

臺灣鬥茶協會一行26人，收到同業友好組織漳平臺灣農民創業園的邀請， 3月20號率先成團訪問福建地區，據悉，此次參訪活動的茶商茶人都是臺灣茶葉界的先進，且創業成功的青年居多。大陸各地政府高度重視全程招商、接待，為台商成員介紹了詳盡的農民優惠政策，並提供食宿交通等，方便臺胞交流參觀考察。

在實地察看了漳平市九鵬茶葉有限公司、北寮村“一日茶言”專案、梧溪村水仙茶長廊，與漳平水仙茶非遺傳承人、和漳平臺創園區臺農深入交流，舉辦了多場茶葉品鑒活動，為臺農展示了傳統工藝和現代化生產車間相結合的成果，漳平臺商聯誼會會長李志鴻介紹道：“臺灣高優精緻農業的精耕細作和擁有土地就擁有責任的經營理念，有效結合大陸多元多樣的土地資源和廣大市場，就可以優勢互補、雙贏共榮、而且大有作為，像漳平臺灣農民創業園已成為臺灣茶農離開臺灣島外投資最集中、規模最大的茶葉生產基地。目前臺創園的臺農享有農業貸款政府的高額貼息，貼完息後的利率比臺灣最低的農業貸款利率還要優惠將近50%，在產業先進設施和配備方面、在道路硬化方面、在水利自動噴灌系統方面，政府都有提供專案資金補貼，在農業用電方面也有優惠折扣…。”鬥茶協會資深茶人張俊宏表示，如此的營商環境讓人欣賞，如今永福高山茶的品質已經完全不輸臺灣，且在規模作業上確具有優勢，在紅烏龍製作工藝提升上有成效、具成果，好喝且不貴。

鬥茶協會會長連振育先生，以茶會友，與漳平台創園交流製茶心得與理念。圖／李卍平攝

在考察臺品櫻花茶園、永福花卉精品展示中心、兩岸融合館、臺緣山莊百福園沉浸式夜遊專案等；聽取臺農來陸創業的感人故事外，讓臺胞能夠充分瞭解到漳平臺創園一二三產融合發展的成果。

參訪團到了福州廈門，遊歷了三坊七巷等名勝古跡，其中有座臺灣會館介紹了近代福州籍臺胞先賢事蹟，還有福州臺灣文創產業，小而美、小而精的在陸創業模式映入眼簾，美不勝收。夜遊閩江更是令人印象深刻，在福建母親河上，兩岸高樓豪宅林立，電光投影延綿十餘裏，當地居民在公園廣場載歌載舞，年輕人操控無人機漫天航拍。參觀廈門中茶公司的大規模且具系統的精製茶生產與銷售；華祥苑茶葉公司的國賓茶、茶文化和拓展經營理念等，都令人十分佩服。

訪問團會長連振育表示，通過此參觀考察，是足足地充電，除了增廣見聞，還有對大陸繁榮發展速度的驚歎，進一步瞭解了臺農兄弟在大陸的發展成就，對大陸惠臺惠農政策落實情況有了更深入的瞭解，希望未來能繼續開展兩岸考察交流活動，並要加長考察時間，因為值得看的內容實在太多了。要感謝在陸台商陪同參訪和熱情接待，也感謝大陸各地政府的細心安排，讓我們獲益良多，十分感謝！