威德挺HVL 眾星獎助計畫加碼200萬

111學年度高中排球聯賽(HVL)決賽將於3/31~4/2在臺北和平籃球館登場。決賽記者會今日(3/24)在台北格萊天漾大飯店舉行，教育部體育署呂宏進主任秘書、高中體總胡劍峯會長、各校代表和 WEIDER 威德亞洲執行副總Maria Chen皆到場表示支持。

首屆贊助HVL球員，立下新里程碑

由 WEIDER 威德與高中體育總會共同籌辦的《威德眾星獎助計畫》今年除了提供HBL甲、乙組球員500萬元獎學金之外，更針對HVL球員加碼200萬元獎學金。三年下來累計贊助獎學金 1,700萬元，預計共348位同學獲獎。

WEIDER 威德亞洲執行副總 Maria Chen 表示：「很開心今年《眾星獎助計畫》可以擴大，加碼贊助200萬獎助學金給高中排球聯賽甲、乙級的優秀學生們，希望給予年輕球員最實質的支持，希望他們在學習路上無後顧之憂、追求卓越」。

威德持續投入支持運動產業，推廣健康生活



WEIDER 威德的創辦人 Joe Weider 在86年前創立品牌以來，積極研發適合各年齡層的保健食品，產品線涵蓋兒童、青年、壯年到樂齡族，至今已成為銷售120國的國際領導保健品牌。

在台灣， WEIDER 威德品牌精神－「威德，成就更威的你」以《眾星獎助計畫》以實際行動落實企業社會責任，並積極參與賽事贊助，見證年輕運動員的發展與成長。

Maria Chen 強調：「支持運動產業及年輕運動員發展是一件必須持之以恆的事，謝謝體總讓威德有這個機會可以跟大家合作，期待未來有機會拓展到(排球聯賽)國中部及更多運動賽事」。