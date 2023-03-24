和潤企業連4年豐FOOD愛 累積逾300萬愛心捐款義助3600個家庭

和潤企業(6592)連四年與安得烈食物銀行合作，今(24)日由和潤企業林彥良總經理攜手關係企業：和雲行動服務(iRent)、和勁企業、和潤電能，與安得烈羅紹和執行長一同為「和潤豐FOOD愛」系列志工服務揭開序幕。和潤企業秉持「取之社會 用之社會」的理念，於3月份起，一連10個月，將在全台舉辦14個梯次、330位員工投入志工服務，邀請全台各據點的同仁總動員，親手包裝承載著滿滿愛與關懷的食物箱，幫助弱勢家庭的兒少健康成長。

和潤企業總經理林彥良與同仁一起包裝食物箱。圖／業者提供

林彥良總經理表示，和潤企業已與安得烈協會合作多年，安得烈長期以食物銀行計畫援助台灣多個弱勢、貧困家庭，給予受助家庭最實質的幫助，和潤企業也相當支持這樣的社會公益服務。今年初羅紹和執行長出版新書《有溫度的人》，並將全數版稅收入捐作公益使用，其付出貢獻的精神令人感佩，和潤企業也團購了100本書，以實際行動表達對公益的支持，並贈書給主管們，期許所有和潤同仁都能成為一位有溫度的人，照亮更多人。

和潤企業連四年與安得烈慈善協會一同創造社會共好，已累積捐贈超過300萬元，幫助3600個家庭，今年更有別以往，深化志工服務，於北中南安排和潤企業志工協助親送食物箱到學校、公所等機構，前往第一線了解社會中需要幫助的單位。和潤企業多年來攜手關係企業、合作夥伴一起關心社會與環境，更帶領全台1000多位的同仁一起投入志工服務的行列，發揮企業影響力，落實ESG企業永續，期望能號召更多資源，為社會需要幫助的角落注入溫暖的力量！