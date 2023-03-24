健康力關心台灣醫療 力挺健保紀錄片

健康力的品牌精神除了把關產品品質、落實逐批檢驗等，近年來更著重企業永續性的指標與社會責任。3/23日健康力董事長黃千芬及執行長張鈿浤，特別出席「三立3.0轉動台灣」紀錄片首映會，與總統蔡英文、衛福部長薛瑞元、文化部長史哲、健保署署長石崇良等多位官員同台，共同感受台灣於醫療、科技、教育等方面的成就。

總統蔡英文在致詞中表示，三立集團記錄台灣這塊土地的每個重要時刻，無論是全民健保、半導體產業、雙語政策的發展，現場同時有新住民茱莉分享台灣健保讓她重獲新生的心路歷程，以及台北榮民總醫院院長陳威明的心得分享。健康力股份有限公司肩負企業使命，贊助拍攝「三立3.0轉動台灣」紀錄片，以三大台灣人共享的成就與驕傲為主體；紀錄片介紹醫療、科技、教育等產業如何轉動奇蹟，以及這3大層面所呈現的台灣特色和站上世界舞台上的重要性。

其中醫療轉動台灣 : 「翻轉貧窮線- 全民健保全紀錄」提及，28年來健保制度如何照顧台灣民眾生命基本之所需，從嬰兒呱呱墜地的照料到年老面臨生命尊嚴的照護，健保制度參與了台灣人的一生！全民健保的過去、現在和未來三部曲，不僅彰顯台灣的公衛成就，更傳遞健康力照護台灣人健康的使命。

未來健康力將更著重於尖端醫療、健保等公共議題，讓更多人看見「健康力」，更透過全方位的新聞、影音平台，為社會大眾提供更多健康資訊與保健訊息，將健康力品牌價值發揚光大。

健康力董事長黃千芬(右)、執行長張鈿浤(左)出席「三立3.0轉動台灣」紀錄片首映會。圖/三立集團提供

更多健康力挺台灣醫療紀錄片: https://www.youtube.com/watch?v=Bpj0rcXxOKs